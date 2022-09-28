Смена лидеров: назван самый популярный автомобиль недели — журнал За рулем

Смена лидеров: назван самый популярный автомобиль недели

И это - китайский кроссовер.

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Тест нового китайского кроссовера: Chery Tiggo 7 Pro

На неделе с 19 по 25 сентября самым популярным автомобилем в Москве оказался китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, такие данные приводит агентство «Автостат».

Всего на прошлой неделе в Москве приобрели 251 экземпляр этой модели.

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Смена лидеров: назван самый популярный автомобиль недели

Догоняет его другой кроссовер из Поднебесной — Haval Jolion. В течение недели в Москве продали 143 экземпляра. В тройке лидеров и отечественная Лада Гранта — 78 автомобилей этой модели было продано на минувшей неделе.

Четвертую и пятую строчки рейтинга заняли две модели Geely — кроссоверы Coolray (продано 67 шт.) и Atlas Pro (59 шт.).

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Автомобили Поднебесной лидируют по продажам в столице уже девять недель подряд.

По итогам 29-й недели первенствовала Lada Vesta, а после этого — исключительно китайские кроссоверы (Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion и Geely Coolray).

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Chery Tiggo 7 Pro — это второе поколение модели. На российском рынке автомобиль появился в сентябре 2020 года, а теперь ожидается его обновление под названием Tiggo 7 Plus.

Фото: Chery

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