Кому достанутся автомобили, брошенные россиянами на границе

Спикер Госдумы заявил, что с 21 сентября составляются списки тех, кто уехал из страны.

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На пленарном заседании палаты спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду предложил обсудить передачу автомобилей, брошенных на границе гражданами, покинувшими страну из-за мобилизации, семьям участников спецоперации на Украине, передает его слова ТАСС.

С 21 сентября составляются списки тех, кто покидает страну.

«Сейчас уже машины бросают. Тоже надо, кстати, подумать, кому эти машины отдать. Может, семьям тех ребят, которые поехали воевать? Это будет правильно», — заметил Володин.

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Также он предупредил, что уехавших может ждать уголовное преследование, если они действительно подписали документ о признании РФ агрессором, который якобы при пересечении границы с Грузией им вручают.

«Если это так и наши граждане подписывают этот документ, совершенно очевидно: это преступление, надо разобраться с этим», — сказал спикер.

Ранее мы писали, что на границе в Грузией образовался стихийный авторынок. Россияне, стоящие в многокилометровой пробке, пытаются продать свои автомобили, чтобы быстрее добраться до контрольно-пропускного пункта. Купить здесь можно от Kia до BMW.