Кому достанутся автомобили, брошенные россиянами на границе

На пленарном заседании палаты спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду предложил обсудить передачу автомобилей, брошенных на границе гражданами, покинувшими страну из-за мобилизации, семьям участников спецоперации на Украине, передает его слова ТАСС.
С 21 сентября составляются списки тех, кто покидает страну.
«Сейчас уже машины бросают. Тоже надо, кстати, подумать, кому эти машины отдать. Может, семьям тех ребят, которые поехали воевать? Это будет правильно», — заметил Володин.
Также он предупредил, что уехавших может ждать уголовное преследование, если они действительно подписали документ о признании РФ агрессором, который якобы при пересечении границы с Грузией им вручают.
«Если это так и наши граждане подписывают этот документ, совершенно очевидно: это преступление, надо разобраться с этим», — сказал спикер.
Ранее мы писали, что на границе в Грузией образовался стихийный авторынок. Россияне, стоящие в многокилометровой пробке, пытаются продать свои автомобили, чтобы быстрее добраться до контрольно-пропускного пункта. Купить здесь можно от Kia до BMW.
- Поправки в закон о движении транспорта возле пограничных пунктов были приняты Госдумой в первом чтении.
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.
Фото: vk.com/clubverkhniylars, ТАСС