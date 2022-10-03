В России резко выросли спрос и цены на запчасти. Известно, каких не хватает

Об этом свидетельствуют сразу несколько проведенных исследований. Дефицит запчастей ощущается как в бюджетном, так и в премиальном сегментах.

Спрос россиян на автозапчасти в онлайн-сегменте вырос за год в 23 раза, свидетельствуют данные маркетплейса Wildberries, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Спрос

В сентябре спрос на запчасти вырос почти в 23 раза. Вероятно, это вызвано тем, что в текущих условиях люди предпочитают обслуживать и ремонтировать свои автомобили, а не приобретать новые, считают эксперты маркетплейса.

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Больше всего покупателей интересовали масляные, воздушные, топливные и салонные фильтры, свечи зажигания, автомобильные предохранители, высоковольтные провода, колодки, тормозные диски, стойки стабилизатора и подшипники ступиц. Предпочитают автовладельцы запчасти из Южной Кореи, Японии и Китая.

Чаще всего в сентябре искали запчасти для Lada (всех моделей), Renault Logan и Duster, Hyundai Solaris и Kia Rio.

Дефицит

Рост спроса разогнал и цены — в зависимости от марки автомобиля запчасти с января подорожали на 35–65%, а на самые востребованные они взлетели более чем в два раза.

Особым спросом пользуются комплектующие Ford, Subaru, Suzuki, Renault, Audi, Mazda, Volvo. Например, моторное масло для Kia Rio и Hyundai Solaris прибавило 40%, передние и задние колодки — 65%.

Большие проблемы с запчастями для BMW, Mercedes-Benz, Jaguar, Land Rover, Volvo, Lexus, GM и Porsche. Особенно с кузовными деталями, ветровыми стеклами, сложными узлами (коробки передач, двигатели, дифференциалы). Кузовные детали для таких машин подорожали в некоторых случаях на 50%, а стоимость ветровых стекол доходила до 500 тысяч, и люди были вынуждены покупать, рассказали агентству в одном из автосервисов.

В бюджетном сегменте тоже дефицит. Самые дефицитные расходники — масляные и топливные фильтры, необходимые при плановом техобслуживании.

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Оригинальный б/у

Оригинала на рынке практически нет — 8–9%, остальное аналоги, хотя качество их зачастую даже выше оригинала, говорят в автосервисах. Однако много и низкокачественного контрафакта, причем появляется он уже и на прилавках магазинов. Была надежда на параллельный импорт, однако из-за угрозы санкций невозможно привезти изделия с уникальным VIN-номером. Например, электронные компоненты или блок двигателя.

Возник новый тренд: потребителям предлагают бэушные оригинальные запчасти. Часто это единственный выход при крупных поломках.

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По мнению участников рынка, до конца года комплектующие могут подорожать еще на 15%, вместе с этим растет и стоимость обслуживания. Поэтому самым популярным комментарием в соцсетях стал следующий: «Ну теперь 20 раз надо подумать, что покупать и на чём ездить».

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