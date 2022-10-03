Названы категории покупателей, которым придется делать это в обязательном порядке — с 1 октября «упрощенка» для них закончилась.

Временный порядок регистрации ввозимых в Россию автомобилей без кнопки SOS завершился 1 октября, сообщает пресс-служба АО «ГЛОНАСС». Уточняется, что изменения коснутся юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — им при ввозе автомобилей в РФ придется оснащать технику системами вызова экстренных служб (СВЭС), а именно — кнопкой SOS.

Что случилось

Напомним, около двух недель назад по теме высказались в ГИБДД, заметив, что ввозимые в страну машины можно не оснащать СВЭС. Однако в полном тексте сообщения содержалась важная оговорка — кнопку SOS можно не ставить, если ты ввез машину для личного пользования:

«В соответствии с Правилами, оценка единичных автомашин, не оснащенных такими системами или устройствами, при ввозе в Россию физическими лицами для собственных нужд теперь проводится в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза „О безопасности колесных транспортных средств“ (ТР ТС 018/2011) без проведения проверки выполнения требований, предусмотренных разделом 5 приложения № 4 к данному регламенту. Согласно приложению № 7 к Правилам, проверка выполнения указанных требований по отношению к данной категории транспортных средств не проводится», — говорилось в сообщении ГИБДД.

Разные покупатели

Правила в данном случае — это «Правила применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия», которые определяются постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2022 года № 855. Итак, важный момент: право не ставить кнопку SOS осталось у частных покупателей, приобретших машину для себя.

На то же постановление № 855 (в редакции постановления Правительства РФ от 15 июля 2022 года № 1269) ссылается в своем новом сообщении и пресс-служба АО «ГЛОНАСС». И в этом сообщении, как сказано выше, прояснен порядок для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: с 1 октября установка СВЭС (кнопки SOS) на ввозимые машины становится обязательной.

«Специалисты компаний-партнеров АО „ГЛОНАСС“ будут помогать в установке СВЭС вблизи наиболее загруженных таможенных пунктов. Для сдерживания спекулятивного роста цен на СВЭС производители установят рекомендуемую розничную цену таких устройств», — сообщают в ЭРА-ГЛОНАСС.

Будут проблемы?

Уточняется, что все данные об официальных дилерах и пунктах установки СВЭС доступны на специальном сайте — sves.aoglonass.ru. Там же автовладельцы могут оставить жалобы на завышенную стоимость кнопок SOS.

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Сообщения будут направлены производителям устройств и в ФАС России. Это позволит упростить процедуру и нивелировать спекуляции с ценами на кнопки SOS и их установку на автомобили, считают в компании.

Подешевеют ли машины, если частным покупателям кнопку можно не ставить? Рассказывает главный редактор «За рулем».

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