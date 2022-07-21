Кнопку ЭРА-ГЛОНАСС отменили. Машины же подешевеют?

Правительство изменило действующий порядок регистрации автомобилей, ввозимых из-за границы: до 1 февраля 2023 года можно регистрировать их без системы ЭРА-ГЛОНАСС. Главред «За рулем» — о том, как это отразится на жизни автомобилистов.

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Знаете ли вы, что ремни безопасности впервые появились на наших автомобилях в 1969 году? С 1970 года на легковых автомобилях советского производства в массовом порядке начали делать места крепления передних ремней — с заглушками. В 1973 году вышло постановление Совмина о налаживании производства ремней безопасности в СССР. И в том же 1973 году их начали выпускать — после краш-тестов на Дмитровском автополигоне и одобрения профильными ведомствами, включая Минавтопром и МВД.

Ремни делали на эстонском предприятии Norma, о котором слышал каждый автомобилист. Потому что автозаводы халтурили и просто бросали упаковку с ремнями в багажник. Автомобилисты должны были сами прикрутить ремни — по прилагаемой инструкции. Благо, ремни были простые, не инерционные. И лишь в 1979 году в СССР было введено обязательное применение ремней безопасности на передних сиденьях легковых автомобилей.

Понимаете? Сначала наладили массовое импортонезависимое производство ремней, а уж затем ввели обязаловку по их применению.

Где кнопка?

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С ЭРА-ГЛОНАСС получилось с точностью до наоборот. Как-нибудь сделаем — главное, ввести обязаловку! «Как-нибудь» обернулось тем, что простенький, в общем-то, блок мы не можем выпускать в нужных количествах. Крайнего не найти. Производители говорят, что кнопки есть, установщики — что кнопок нет.

Сначала взмолились автозаводы: нет кнопки и взять негде. Поэтому до 1 августа разрешено выпускать автомобили без кнопки — так сейчас делают Гранту и трехдверную Ниву. После 1 августа либо должна быть работающая кнопка, либо завод ее должен доустановить потом, через своих дилеров — персонально приглашая покупателей.

А теперь проблема захлестнула автомобилистов, которые привезли бэушки из-за рубежа. По части наличия и установки кнопок — полный бардак, причем степень этого бардака зависит от региона. Где-то кнопок нет вовсе, где-то цены на них подскочили с 20 до 80 тысяч рублей — это за небольшую коробочку — не слабо, да? Где-то установщики навязывают допуслуги: просто кнопку не продадим, только с оформлением СБКТС и электронного ПТС. И так далее.

Облегчит ли временный отказ от ЭРА-ГЛОНАСС жизнь автомобилистов? Безусловно. Сейчас дело дошло до того, что у некоторых покупателей, которые пригнали бэушки из-за рубежа, машины просто стоят на приколе — поскольку без документов на кнопку невозможно получить электронный ПТС и зарегистрировать транспорт.

А налоги?

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Временный порядок вводится до 1 февраля 2023 года. Что будет после этой даты? А непонятно. Предполагается, что до 1 февраля производители систем вызова экстренных служб смогут перенастроить логистические цепочки — и в следующем году злосчастных кнопок будет в достатке. Но это лишь предположение. Как бы не пришлось переносить «час икс» на более поздний срок.

Постановление правительства облегчает именно регистрацию ввезенных машин. На ценах это сильно не скажется. Вот если бы на автомобили отменили НДС… Но подобные послабления могут коснуться лишь товаров первой необходимости — хлеба, сахара, соли, крупы и далее по списку. Автомобили явно в пролете.

Что делать?

Хорошо бы отменить таможенные пошлины на ввозимые бэушки, что я предлагал еще в марте, когда стало понятно, что с автомобилями всё будет плохо. Сэкономить полмиллиона и больше — мечта каждого покупателя. Можно даже ввести ограничения: например, льготы действуют на автомобили не старше 5 лет, экологического класса не ниже пятого, с рабочим объемом двигателя не более 2 литров и так далее.

Это в корне изменило бы положение вещей — и поток относительно свежих иномарок хлынул бы в Россию со всех сторон. Но как раз такой поток государству не нужен. Это вывод денег за рубеж. И стимулирование тамошних, а не российских автопроизводителей.

Так что пользуйтесь моментом и ввозите машины. Пока еще можно.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС