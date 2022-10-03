АВТОВАЗ начал красить Гранту в новый цвет

Сразу несколько оттенков в ближайшем будущем должны перекочевать на Гранту в связи с переносом производства Vesta NG.

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С 3 октября кузова семейства Lada Granta начали окрашивать новой эмалью цвета «булат» (заводской индекс 619), об этом сообщают несколько независимых источников. «Нетипичный АВТОВАЗ», рассказывая о начале окраски, замечает, что изначально этот оттенок разрабатывался для обновленной Весты, она же Vesta NG. Стоит напомнить, что сейчас производство этих машин переносят из Ижевска в Тольятти.

Судя по всему, именно это обстоятельство сделало возможным обновление гаммы цветов для младшего семейства Lada Granta, выпускающегося на тольяттинской площадке автогиганта. Как пишет Avtograd News, все запасы лакокрасочных материалов уже доставлены с ижевского автозавода на основную площадку в Тольятти.

Вот так «булат» смотрится на Vesta NG. В Ижевске в начале 2022 года успели собрать всего около 800 машин, в том числе и в таком цвете

Применять вестовские краски будут для моделей, которые сейчас выпускаются в Тольятти, — в частности, для семейств Niva и Granta. Стоит напомнить, что последняя ранее уже получила новый оттенок, известный по Весте в дореформенном исполнении — это красный металлик «сердолик».

А в ближайшем будущем, по неофициальным данным, добавится еще несколько таких обновок: ярко-синий металлик «дайвинг» (476), черный металлик «маэстро» (653), серебристый металлик «платина» (691) и белый акрил «ледниковый» (221). Сейчас у Гранты есть очень похожие цвета — очевидно, в палитре произойдут замены.

Что касается Весты, то ее производство в Тольятти должно начаться в марте 2023 года, но версия с автоматом появится позже.

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Фото: АВТОВАЗ, Avtograd News