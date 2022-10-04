Дерево не выдержало веса выпавших за ночь осадков, спасла только отменная реакция!

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Натуральную трагикомедию — или, как теперь говорят, драмеди — засняла камера наружного наблюдения в одном из дворов Магнитогорска. Дело в том, что на прошлой неделе жизнь жителям города изрядно усложнил... снег. 29 сентября утро автомобилиста, проживающего на улице Советской, началось с энергичных движений щеткой — Приору пришлось очищать после случившегося ночью снегопада.

Ничто не предвещало беды, как вдруг огромная ветка, не выдержав тяжести снежной шапки, обрушилась на машину. К счастью, мужчину задело несильно и он смог устоять на ногах, сообщает «Главная дорога».

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Отдадим должное реакции водителя — услышав хруст, он явно заметил начало коллапса и успел ринуться прочь от несущейся на него разлапистой беды. Судя по всему, обошлось без травм. А вот автомобилю магнитогорца досталось изрядно.

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