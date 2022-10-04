Автомобиль будет представлен в этом году на Парижском автосалоне.

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Жиль Видаль, главный дизайнер Renault, говоря о моделях R4 и R5, называл их возвращением к культовым моделям компании. Действительно, передняя часть концепт-кара имеет ретро-налет и напоминает R4, который за 31 год продаж разошелся тиражом более восьми миллионов экземпляров (с 1961 по 1992 годы).

Судя по снимкам новый R4 сопоставим по своим размерам с Renault Duster. У него квадратные колесные арки и светодиодные полоски на задних боковых стеклах, на багажнике (на крыше) и на порогах.

Ожидается, что R4 (или 4ever, как его, по слухам, могут назвать) будет продаваться в двух версиях — кроссовер и легкий коммерческий автомобиль.

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Появление концепта сейчас весьма символично — прошло 30 лет со дня снятия с производства оригинального Renault 4. Кроме того, премьера совпадает с 25-летием ралли 4L Trophy.

Премьера нового Renault 4 назначена на 17 октября 2022 года, а до этого времени вполне может опубликовать еще несколько тизеров автомобиля. Например, интерьера.

Внимание — с 1 октября 2022 года изменились правила ОСАГО.

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Фото: Renault