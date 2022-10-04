АВТОВАЗ продал на 20% больше машин, чем в прошлом году

Это в среднем, а по моделям лидирует Гранта — в сентябре ее покупали на 245,4% (!) охотнее, чем годом ранее, и на 15,9% лучше, чем в августе текущего года.

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В нынешнем сентябре продажи дилерской сети Lada составили 20 641 автомобиль, об этом сообщает пресс-служба предприятия. Это на 20% больше, чем удалось реализовать в первый осенний месяц прошлого года. В масштабе текущего непростого года тоже наблюдается прогресс: плюс 14% по сравнению с августом. Разумеется, безоговорочным лидером внутри бренда является семейство Lada Granta.

За сентябрь обладателем новой Гранты пожелал стать 13 421 человек. На АВТОВАЗе говорят, что это наиболее высокий показатель в 2022 году, при этом он на 245,4% выше, чем в сентябре 2021 года, и на 15,9% выше, чем в августе текущего года.

«Рост продаж в последние два месяца свидетельствует о высокой эффективности государственных программ льготного автокредитования: сегодня более 60% розничных продаж осуществляются с использованием этих инструментов. АВТОВАЗ делает все возможное, чтобы обеспечить наших клиентов самыми востребованными моделями LADA в бесперебойном режиме и внимательно следит за тенденциями развития рынка», — говорит президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Внедорожники семейства Niva тоже продаются очень неплохо.

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В частности, Niva Legend также демонстрирует рекордную динамику, разошедшись в сентябре 2022-го тиражом в 2133 автомобиля и улучшив свои результаты на 315,8% к сентябрю 2021 года и на 19,7% к августу 2022 года. По Niva Travel также устойчивый рост: 1306 автомобилей, это +28,4% к сентябрю 2021 года и +139,6% к августу 2022 года. Статистику по временно не выпускающимся Ларгусу и Весте АВТОВАЗ не публикует.

Кстати, с официального сайта исчез седан Vesta Cross — вероятно, тоже временно.

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Фото: АВТОВАЗ