Телефон за рулем: ответить или сбросить? Вот результаты опроса!

На эту тему сломано немало копий. Да, по Правилам вы не можете говорить по телефону, управляя автомобилем...

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Но является ли, например, разговор по громкой связи менее опасным? Учтем и то, что отвлекает не только разговор, но и сам факт звонка, а также связанные с этим действия с телефоном или аудиосистемой автомобиля. Так как поступить, если вам поступил важный звонок, а вы — в напряженном трафике в центре города?

С этим вопросом мы, по традиции, обратились к подписчикам «За рулем» в Viber. В опросе приняло участие более трех тысяч человек. И вот что ответили нам читатели.

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Около 5% ответивших не приемлют телефонные разговоры за рулем вовсе — они предпочитают сбросить звонок и созвониться позже, каким бы важным ни было дело. Примерно 10% — это те, кто до сих пор не стесняется привычки говорить по телефону в «обычном режиме». А еще 15% тоже разговаривают по телефону, но включают на нем громкую связь, так удобнее.

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Следующая по численности группа — те, кто позволяет телефону трезвонить, пока на том конце не положат трубку: 22% читателей ответили «не буду реагировать, разберусь потом». По их мнению, очевидно, звук звонка отвлекает меньше, чем манипуляции по сбросу. А вот и самая большая группа: 46% все-таки пользуются громкой связью, используя аудиосистему автомобиля.

Кстати, есть занятие, которое отвлекает за рулем даже больше, чем разговоры.

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Фото: Depositphotos