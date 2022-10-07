Топ самых грандиозных провалов сентября — журнал За рулем

Топ самых грандиозных провалов сентября

Рынок в сентябре упал на 59,6%, но продажи некоторых марок — почти на 100%.

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Сегодня идет передел рынка. Популярные марки сдают позиции, а их место занимают другие, некогда непопулярные автомобили. Нет, у потребителя не изменился вкус. И даже потребности остались прежними. А вот возможности…

Похвастать возможностями не могут не только покупатели, но и продавцы. Они продают как могут, растягивая складские остатки новых автомобилей, тщательно распределяя будущие поступления и переключаясь на вторичный рынок и параллельный импорт. Чтобы новых автомобилей хватило на несколько месяцев, стоимость повышается до невероятных значений. Зато продажа всего пары машин кормит месяц. Мы уже писали, кто эти люди, которые покупают автомобили даже по таким ценам.

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Скромными стали возможности и автопроизводителей (не всех, конечно). Дефицит комплектующих и нарушения цепочек поставок — проблемы всего мирового автопрома. Заводы и рады бы забить склады дилеров под завязку, но нечем, и бурные реки поставок превратились в ручейки. И вот 18 автопроизводителей, продажи которых в России просели больше всего, если сравнивать с объемами продаж сентября 2021 года.

Лидеры падения продаж на российском рынке в сентябре 2022 года по отношению к сентябрю 2021 года (данные AEB)

Место

Марка

Продано машин в сентябре 2022

Падение продаж

1

FIAT

1

—99%

Lexus

13

—99%

Volvo

10

—99%

2

Land Rover

8

—98%

Toyota

199

—98%

3

Jaguar

1

—96%

Porsche

9

—96%

4

Audi

78

—95%

5

Honda

6

—94%

6

VW комм. авт.

9

—93%

Suzuki

56

—93%

Nissan

271

—93%

7

Subaru

51

—92%

Ford комм. авт.

162

—92%

8

VW

758

—90%

Skoda

639

—90%

9

Iveco

7

—87%

10

Peugeot

111

—85%
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Фото: Depositphotos

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