Выяснилось, кто покупает машины по ЭТИМ ценам

Переплата в два-три раза этих покупателей нисколько не смущает, и стало понятно почему.

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Если вы захотите сегодня купить новенький Volkswagen Touareg, то вам понадобится 10–12 млн рублей. Умерив свои аппетиты и согласившись на Skoda Kodiaq, вы сможете сэкономить только половину этой суммы, так как за чешский кроссовер придется отдать 5–6 млн рублей.

Желая купить что-то вместительное, надежное и практичное, например, Peugeot Partner или Opel Combo, готовьте 2,5–3 млн рублей. Если же вам хватит и обычного субкомпактного городского автомобиля типа Skoda Rapid или Volkswagen Polo, то без 2 млн рублей в кармане мечтать о них не стоит.

Гораздо выгоднее приобрести двухгодовалую машину на вторичном рынке и сэкономить половину этой суммы, что советует сделать, например, заместитель директора по рискам «Альфа-Лизинга» Дмитрий Кудрявцев. Этим советом сегодня пользуется подавляющее большинство автомобилистов.

Тогда вопрос — кто же покупает новые автомобили по таким невероятным ценам? Как выяснила РГ, это юридические лица.

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«Обычных покупателей видим очень редко, скорее в виде исключения. Работа практически целиком перешла в B2B-сектор», — объясняют представители дилерских центров европейских марок.

И все это только благодаря всевозможным лизинговым спецпрограммам, позволяющим обновлять автопарки при приемлемых ежемесячных платежах.

Как заполучить хороший кроссовер недорого — неожиданное решение.

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