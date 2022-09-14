Есть несколько отработанных лайфхаков. Например, эксперты не советуют концентрироваться на конкретной модели.

Материалы по теме Почти новая иномарка за 1 млн — где брать

Покупать новый автомобиль сегодня крайне невыгодно, так как переплата за него составляет 100%, а в некоторых случаях 200% и даже 300%. Виной тому не только дефицит и санкции.

Еще об одной причине, из-за которой цены на новые машины бьют все рекорды, дилеры стараются умалчивать — говорить о ней им неловко. Но в Альфа-Лизинге нашему изданию рассказали и о ней.

Дилеры сразу после введения санкций закупили «напоследок» автомобили по курсу доллара/евро, значительно превышающий текущий уровень. Поэтому делать скидку сейчас — прямой убыток для дилера. Некоторые из них убеждены, что курс валют вернется к концу года, поэтому ждут этот момент с огромными складскими остатками.

Тем временем автомобилисты переключились на машины вторичного рынка — с пробегом. «За рулем», старейшее и самое популярное автомобильное издание в России, уже писало о том, что сегодня автомобилисты воспринимают 2-3-летние автомобили, как новые.

Экономия же при покупке машины на вторичном рынке получается колоссальная. Новый BMW X5 в салоне может стоить 14 миллионов, а годовалый аналогичный кроссовер, но с небольшим пробегом, на вторичном рынке можно найти всего 7 миллионов рублей.

Если вы хотите купить машину, то самое время поискать выгодные варианты на вторичном рынке — вы сможете сэкономить до 50% от стоимости автомобиля при схожих потребительских качествах. И тут вам помогут рекомендации эксперта.

заместитель директора по рискам Альфа-Лизинга:

— Lexus, Toyota, другие японские марки — лучшие авто на вторичном рынке. Цены на них куда привлекательнее, чем в салонах или у дилеров. «Японцы» также очень ликвидны — их стоимость вряд ли сильно измениться с течением времени. Не стоит ожидать и обвала цен — японские иномарки дешевеют очень медленно. Уютно на рынке и двум привычным корейским моделям: Kia Rio и Hyundai Solaris. Ford Focus, хоть и уступил первенство японским и корейским машинам, всё ещё один из лучших вариантов среди автомобилей с пробегом. Хорошо продаются французские Renault Logan и Renault Duster, причём по приятной цене — меньше миллиона рублей.

Также Дмитрий рассказал, как правильно выбрать авто с пробегом. Существует несколько простых шагов:

Планируйте бюджет: добавьте к минимальному предложению 10% от предлагаемой цены. Не факт, что вы потратите эти деньги, но лучше всегда иметь запас. В сегменте минимальной цены много сомнительных предложений — следует рассматривать их с осторожностью, так что пользуйтесь проверками по базам — это сэкономит время. Не концентрируйтесь на конкретной марке и модели. В моменте может не оказаться выгодных предложений под ваши желания. Смотрите шире, анализируйте альтернативы и помните, что рынок сейчас постоянно меняется, а цены — вместе с ним. Проведите первичный осмотр машины. Обратитесь к проверенным специализированным подборщикам, которые дают четкие гарантии. Старайтесь купить машину на перспективу — если вы сможете выгодно перепродать автомобиль в будущем, то он станет для вас не только средством передвижения, но и ценным активом.

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