Нетрезвая петербурженка пыталась удрать от ДПС на автомобиле (видео) — журнал За рулем

Нетрезвая петербурженка пыталась удрать от ДПС на автомобиле (видео)

Оказалось, рецидивистка: ездила под мефедроном и без прав — их отобрали полтора года назад.

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31-летняя жительница Санкт-Петербурга устроила уличные гонки с экипажами полиции. Октябрьским вечером у дома № 3 по проспекту Сизова наряд ДПС попытался остановить иномарку, но та промчалась мимо, грубо нарушая ПДД. Полиция бросилась в погоню. Инспекторы требовали остановить автомобиль, однако их попытки остались тщетными.

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После этого один из них выстрелил в воздух, а затем — несколько раз по колесам машины. В итоге у дома №16 по проспекту Испытателей погоня была окончена.

В ходе проверки выяснилось, что у водителя было как минимум две причины не останавливаться: признаки наркотического опьянения и «административка» 2020 года за вождение в нетрезвом виде. Тогда ее лишили прав на 1,5 года, а новые получать она не стала.

«Еще один сюрприз ждал полицейских при осмотре автомобиля. В салоне иномарки был обнаружен пакетик с белым порошком. Экспресс-анализ показал, что в нем находился мефедрон», — пишет сайт МВД Медиа.

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В отношении женщины возбуждено два уголовных дела — по статьям 228 и 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, указывает источник. Также сообщается, что в результате погони и применения табельного оружия никто не пострадал.

Видео: YouTube / МВД МЕДИА

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