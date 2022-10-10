Первые проехавшие по Крымскому мосту рассказали, как усилен контроль

Тщательный досмотр проходят и люди, и автомобили.

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Жительница Кубани, проехавшая по Крымскому мосту в Ялту после возобновления автомобильного движения, рассказала «Ленте.ру», как сейчас обстоят дела с проверкой автомобилей. Трудность заключалась в том, что ее автомобиль был с прицепом, а четких указаний на этот счет на момент ее проезда не было.

До Темрюка автомобиль несколько раз останавливали сотрудники ГИБДД, спрашивали, куда едут, и предупреждали, что движение затруднено. На мост в итоге с прицепом пустили, но меры контроля на самом Крымском мосту в разы усилены. Там досматривают все транспортные средства и всех пассажиров.

Если машина загружена, ее пропускают через «рентген». У них был пустой прицеп и сумка с одеждой. В итоге пассажиры прошли досмотр, как в аэропорту, через рамку, а пустую машину досматривали сотрудники, поэтому пришлось стоять в двух очередях. После досмотра ГИБДД собирает колонну из 100 машин, которая едет с сопровождением: машины с мигалками спереди и сзади.

Обстоятельства происшествия

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября в 6 часов утра. По данным Национального антитеррористического комитета, на мосту взорвался грузовой автомобиль, это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, которые двигались по ж/д мосту сверху. Повреждены два автомобильных пролета моста в направлении полуострова. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

После ЧП движение по мосту было приостановлено. После 16 часов был разрешен проезд для легковых автомобилей и автобусов, для грузовиков заработала паромная переправа. Вечером возобновилось железнодорожное сообщение. Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от взрыва и пожара на Крымском мосту в 200–500 миллионов рублей.

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Следственный комитет России (СКР) подрыв на Крымском мосту квалифицировал как террористический акт. Устанавливаются личности причастных к инциденту, уже есть подозреваемые. По предварительным данным, бомбу привели в действие дистанционно, а сами подрывники находились неподалеку.

Целью теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, очень важного для Российской Федерации, особенно в Крыму.

Рядом с фурой в момент взрыва находились два автомобиля Mitsubishi и Cadillac. Пока погибшими числятся три человека, в том числе водитель фуры, а также семейная пара в одной из машин.