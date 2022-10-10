Названа категория машин, которые за несколько месяцев серьезно подешевели

По данным исследования, эта часть рынка б/у авто серьезно потеряла в популярности. Однако хуже эти машины не стали, а падение цен вполне может оказаться временным.

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Рынок новых авто переживает небывалый упадок, а продажи подержанных автомобилей на этом фоне, напротив, пошли верх. Но здесь тоже возникли довольно неоднозначные тенденции. Что сейчас происходит с этим непростым сегментом автомобильного рынка и где стоит искать хорошие машины, старейшему автомобильному изданию «За рулем» рассказал Игорь Шагапов, профессионально занимающийся автоподбором.

Игорь Шагапов, ведущий Youtube-канала «Советы автоподборщика»:

— Сейчас количество продаж снизилось из-за объявленной мобилизации, но рынок остается живым, и люди все чаще ищут на популярных классифайдах, Авито Авто или Автокод Поиск достойные трех-, пятилетние варианты.

В продаже с проблемами сталкиваются те, кто продает непопулярные марки и модели. Те автомобили, которые и в нормальных условиях продаются тяжело, сейчас висят на досках объявлений месяцами.

По данным Автокода, наименее популярными сейчас являются машины премиальных марок.

Цены на разные «люксовые» модели находятся в замороженном состоянии или заметно снижаются — от 5 до 10% в сравнении с январем 2022 года.

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В ремонте с проблемами столкнулись практически все обладатели автомобилей из-за роста цен на запчасти (30–50% в среднем на европейские марки авто, 15–30% — азиатские). Некоторые запчасти вообще нет возможности заказать, либо ожидание доставки детали составляет более 2–3 месяцев. Проблемы возникают с доставкой оригинальных запчастей и хороших заменителей европейского производства.

Тем временем, параллельный импорт заработал — мы узнали, чего теперь ждать.

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