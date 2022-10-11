Стало известно, когда восстановят движение грузовиков по Крымскому мосту

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Материалы по теме Первые проехавшие по Крымскому мосту рассказали, как усилен контроль

Движение грузового транспорта по Крымскому мосту планируется восстановить к 16 октября. При этом ситуация с транспортным сообщением между полуостровом и материковой частью РФ с помощью паромов войдет в штатный режим через два-три дня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия-24».

Подтвердил он это и в своем Телеграм-канале:

«Движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту планируется организовать к 16 октября. Все работы по восстановлению повреждений, нанесенных в результате теракта, планируется закончить в течение полутора месяцев».

Исследования сохранности конструкции проведены, направление работ понятно. По словам Аксенова, очередь из фур на паром со стороны Крыма в понедельник была около 800 машин. И добавил, что общая мощность паромов во вторник будет составлять до 140–160 фур в сутки.

Все четыре находящихся в порту Керчи парома уже запущены в работу на переправе между Крымом и Краснодарским краем, ожидается выход на маршрут дополнительных судов, сообщил сегодня врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Материалы по теме Взрыв на Крымском мосту: видео и заявление Следственного комитета

Также вчера вице-премьер Марат Хуснуллин провел заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий повреждения Крымского моста.

«Уже запущено и железнодорожное, и автомобильное движение. Продолжается анализ возможности проезда по мосту грузовых фур. Прошу эту работу закончить в максимально сжатые сроки», — дал поручение вице-премьер.

***

8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли три человека. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.