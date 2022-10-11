Стало известно, когда восстановят движение грузовиков по Крымскому мосту — журнал За рулем

Стало известно, когда восстановят движение грузовиков по Крымскому мосту

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

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Движение грузового транспорта по Крымскому мосту планируется восстановить к 16 октября. При этом ситуация с транспортным сообщением между полуостровом и материковой частью РФ с помощью паромов войдет в штатный режим через два-три дня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия-24».

Подтвердил он это и в своем Телеграм-канале:

«Движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту планируется организовать к 16 октября. Все работы по восстановлению повреждений, нанесенных в результате теракта, планируется закончить в течение полутора месяцев».

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Исследования сохранности конструкции проведены, направление работ понятно. По словам Аксенова, очередь из фур на паром со стороны Крыма в понедельник была около 800 машин. И добавил, что общая мощность паромов во вторник будет составлять до 140–160 фур в сутки.

Все четыре находящихся в порту Керчи парома уже запущены в работу на переправе между Крымом и Краснодарским краем, ожидается выход на маршрут дополнительных судов, сообщил сегодня врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

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Также вчера вице-премьер Марат Хуснуллин провел заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий повреждения Крымского моста.

«Уже запущено и железнодорожное, и автомобильное движение. Продолжается анализ возможности проезда по мосту грузовых фур. Прошу эту работу закончить в максимально сжатые сроки», — дал поручение вице-премьер.

***

8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли три человека. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.



Фото: Depositphotos

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