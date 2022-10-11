Лада Гранта получила новые цвета кузова - названы цены

Металлики от Весты потребуют доплаты, а вот акрил, по традиции, ничего не добавит к цене машины.

Материалы по теме АВТОВАЗ начал красить Гранту в новый цвет

Кузова семейства Lada Granta начали окрашивать в новые цвета. Оттенки достались «бюджетнику» от Весты, производство которой, вместе с линией окраски, сейчас переезжает с завода Лада Ижевск на основную площадку автогиганта. Как ранее сообщали независимые источники, запас лакокрасочных материалов под производство Весты уже перевезен из Ижевска в Тольятти.

В прайс-листах для официальных дилеров Lada несколько новых оттенков уже нашли отражение. Лада.Онлайн пишет, что в списке вариантов появились белый акрил «ледниковый» (заводской индекс 221) и пара металликов — серебристый «платина» (691) и серый «булат» (619).

Первым из новых оттенков Гранта примерила на себя «булат» — товарная машина сфотографирована на автовозе

Любой из новых металликов, по данным издания, добавит к цене автомобиля стандартные 12 тысяч рублей, а акриловый белый будет бесплатным — точно так же, как уже существующее в гамме Гранты «белое облако» (240). И да, если информация верна, у Гранты теперь два белых цвета кузова.

Вероятно, в скором времени нас ждут замены старых цветов на новые, ведь, по предварительной информации, Гранта должна унаследовать от Весты еще и ярко-синий металлик «дайвинг» (476), а ведь похожий колер у Гранты уже есть — «голубая планета» (418). Отметим, что на официальном сайте производителя у Гранты по-прежнему значится всего восемь оттенков.

Это металлики красный «сердолик» (195), ярко-синяя «голубая планета» (418), серебристый «рислинг» (610), серебристо-серый «техно» (618), серебристо-темно-серый «борнео» (633), золотисто-коричневый «кориандр» (790), а также акрилы «белое облако» (240) и черная «пантера» (672). Указанные новые цвета пока в списке отсутствуют.

А еще Гранта обзавелась новой комплектацией Classic'22 Advance — 4 опции по сравнению с Classic'22, но кондиционера нет, он ставится в комплектации Classic'22 Кондиционер.

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Фото: ВКонтакте / Avtograd News