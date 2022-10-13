Когда надо переобуваться на зиму? Вот результаты опроса

Кто-то предпочитает не торопиться и дождаться момента, когда с шиномонтажек схлынут очереди. Кто-то не меняет шины вовсе. Но есть, конечно, и более популярные мнения.

В некоторых регионах России едва отгорел бархатный сезон, а иные уже принимают на себе всю тяжесть первых снегов. Тем не менее, в каждом закоулке страны автолюбителя беспокоит сейчас один вопрос: когда менять резину? Согласимся, что, помимо географии, есть еще множество факторов, влияющих на ответ: тип шин (липучка или шипы), время за рулем, индивидуальные навыки, в конце концов...

И все же, если по-крупному? С вопросом мы, по доброй традиции, обратились к подписчикам «За рулем» в Viber. И вот что ответили нам читатели.

Примерно 2% (76 человек из 3832 ответивших) сказали, что вообще не эксплуатируют личный транспорт зимой, и вопрос смены покрышек для них не стоит. Примерно столько же (98 человек) тоже не меняют шины, потому что круглый год используют всесезонные. Еще одна группа наших читателей — 120 человек, около 3% — предпочитает не торопиться и дождаться момента, когда с шиномонтажек схлынут очереди.

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Но есть, конечно, и более популярные мнения. Например, около 9% (350 человек) занимает принципиальную позицию, считая, что чем раньше переобуешься к зиме, тем лучше. Еще 10% (355 человек) придерживается мнения, что сменить шины следует после первого снега. А большая часть ответивших — 2833 человек, 74% — осуществляет переобувку с первыми же заморозками.

А вы знаете, при какой температуре замерзнет летняя омывайка? Мы выяснили!

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Фото: Егор Алеев / ТАСС