Стало известно, сколько запчастей сейчас не хватает иномаркам

Параллельный импорт, конечно, улучшил ситуацию, но не на 100%.

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Запас запчастей для иномарок, поставки которых прекращены в Россию, достиг 50–80% от потребностей рынка, пишут «Известия» со ссылкой на представителей трех крупных автодилеров.

По их словам, нарастить поставки удалось благодаря параллельному импорту. Однако идеальной ситуацию не назовешь — есть проблемы со скоростью поставок и устойчивостью каналов. Тех или иных позиций периодически не хватает, но в целом ситуация стабилизируется.

Уже даже формируются запасы на складах — некоторых автокомпонентов хватит на 4–6 месяцев, отметили в ГК «Автомир».

Возможности параллельного импорта еще не полностью реализованы, считает пресс-секретарь Российской ассоциации автомобильных дилеров Вера Павлова.

Запчасти сегодня поступают для автомобилей всех марок, которые приостановили работу в России: Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Toyota, Ford, Honda, Volvo, Nissan, Skoda, Renault, Volkswagen и т. д. Для планового обслуживания автомобиля сейчас всего хватает.

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Иногда оказываются в дефиците кузовные детали, крепежные элементы, электронные блоки и детали для агрегатных ремонтов — блок ДВС, поршни, шатуны, вкладыши, датчики и прочее.

Запчасти, ввезенные по процедуре параллельного импорта, максимум на 10–15% дороже, чем в феврале. Сначала действительно был резкий скачок цен, но постепенно рынок выровнялся.