Эксперты подсчитали, сколько в России покупают кроссоверов и внедорожников — журнал За рулем

Эксперты подсчитали, сколько в России покупают кроссоверов и внедорожников

Догоняют их только автомобили B-сегмента.

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В сентябре 2022 года в России нашли своих покупателей 23 455 новых кроссоверов и внедорожников, что составляет 52,8% от общего объема рынка легковых машин, сообщает «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК». Доля сегмента SUV уже на протяжении нескольких месяцев превышает 50%.

Правда, впервые за год этот показатель в августе опустился ниже указанной отметки, составив 49,5%. Сейчас он вернулся на прежний уровень, что объясняется восстановлением продаж внедорожников Lada Niva Legend и Niva Travel.

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Растет популярность «китайцев», линейки которых почти полностью состоит из SUV.

На автомобили В-класса в сентябре пришлось 38,9%. Таким образом, суммарно сегментам SUV и В уже второй месяц подряд принадлежит более 90% российского рынка, отмечается в исследовании.


Фото: Unsplash

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