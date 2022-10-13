Эксперты подсчитали, сколько в России покупают кроссоверов и внедорожников

Догоняют их только автомобили B-сегмента.

В сентябре 2022 года в России нашли своих покупателей 23 455 новых кроссоверов и внедорожников, что составляет 52,8% от общего объема рынка легковых машин, сообщает «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК». Доля сегмента SUV уже на протяжении нескольких месяцев превышает 50%.

Правда, впервые за год этот показатель в августе опустился ниже указанной отметки, составив 49,5%. Сейчас он вернулся на прежний уровень, что объясняется восстановлением продаж внедорожников Lada Niva Legend и Niva Travel.

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Растет популярность «китайцев», линейки которых почти полностью состоит из SUV.

На автомобили В-класса в сентябре пришлось 38,9%. Таким образом, суммарно сегментам SUV и В уже второй месяц подряд принадлежит более 90% российского рынка, отмечается в исследовании.

Тем временем в дилерских центрах ощущается нехватка персонала для продажи подержанных автомобилей.

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