Названы самые угоняемые авто в 2022 году

Эксперты проанализировали статистику угонов автомобилей в России за девять месяцев 2022 года. По данным компании «АльфаСтрахование», самой угоняемой моделью в России стал кроссовер Hyundai Santa Fe: 12% от общего количества угнанных в стране машин составляет эта модель. На втором месте — Mitsubishi Outlander, его доля составляет 7%. Дальше в списке — сразу четыре модели, одинаково популярные у угонщиков — два кроссовера Kia и два Hyundai.
Доля угонов по России (% от общего количества угонов)
- Hyundai Santa Fe 12%
- Mitsubishi Outlander 7%
- Hyundai Creta 4%
- Hyundai Tucson 4%
- Kia Sorento 4%
- Kia Sportage 4%
- Hyundai Palisade 3%
- Hyundai Sonata 3%
- Lexus RX 3%
В десятку опасных в плане угона машин попали также Hyundai Palisade, Hyundai Sonata и Lexus RX.
Если взять данные только по Москве, то там на первом месте также оказался Hyundai Santa Fe, а на втором и третьем — Hyundai Tucson и Sonata. А если сравнить статистику с прошлым годом, то количество случаев сократилось, отмечают специалисты.
- Однако для окончательных выводов стоит дождаться конца года, ведь на фоне роста цен на запчасти и их дефицита фиксировался скачок количества попыток угона.
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