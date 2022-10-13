Названы самые угоняемые авто в 2022 году

Места с третьего по шестое — у четырех кроссоверов Kia и Hyundai.

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Эксперты проанализировали статистику угонов автомобилей в России за девять месяцев 2022 года. По данным компании «АльфаСтрахование», самой угоняемой моделью в России стал кроссовер Hyundai Santa Fe: 12% от общего количества угнанных в стране машин составляет эта модель. На втором месте — Mitsubishi Outlander, его доля составляет 7%. Дальше в списке — сразу четыре модели, одинаково популярные у угонщиков — два кроссовера Kia и два Hyundai.

Доля угонов по России (% от общего количества угонов)

Hyundai Santa Fe 12%

Mitsubishi Outlander 7%

Hyundai Creta 4%

Hyundai Tucson 4%

Kia Sorento 4%

Kia Sportage 4%

Hyundai Palisade 3%

Hyundai Sonata 3%

Lexus RX 3%

В десятку опасных в плане угона машин попали также Hyundai Palisade, Hyundai Sonata и Lexus RX.

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Если взять данные только по Москве, то там на первом месте также оказался Hyundai Santa Fe, а на втором и третьем — Hyundai Tucson и Sonata. А если сравнить статистику с прошлым годом, то количество случаев сократилось, отмечают специалисты.

Однако для окончательных выводов стоит дождаться конца года, ведь на фоне роста цен на запчасти и их дефицита фиксировался скачок количества попыток угона.

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