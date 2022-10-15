Уничтожение коллекции редких прототипов Lada оказалось фейком

На самом деле, многие экспонаты действительно заслуживают лучшей судьбы и скорейшего перемещения в более комфортные условия, но никакого умышленного уничтожения не было.

На неделе во многих автомобильных СМИ, тематических пабликах и просто в частных аккаунтах в соцсетях активно форсилась информация о том, что вандалы расхитили уникальную коллекцию экспонатов музея АВТОВАЗа. Фотографии, сделанные на территории Паркового комплекса истории техники им. К.Г. Сахарова в Тольятти, показывают машины, многие из которых действительно находятся в довольно плачевном состоянии.

Вероятно, все началось вот с этого видео, в котором автор без какой-либо негативной окраски дает информацию об экспонатах, которые хранятся в открытой части музея. Но катализатором, вероятно, послужило название ролика. И некоторые СМИ, подхватив тему, начали раздувать историю с вандалами, расхищением и уничтожением.

Однако вскоре появилось опровержение того, что имело место какое-либо расхищение или уничтожение. Администрация комплекса заявила, что некоторые экспонаты поступают уже в поврежденном состоянии и затем реставрируются. Учитывая уникальность многих машин, провести реставрацию в короткие сроки попросту невозможно.

Один из основных павильонов, где уже отреставрированные машины выставляются для посетителей

Часть наиболее ценных либо уже восстановленных выставочных экспонатов, переданных в коллекцию музея, находятся в крытых павильонах, часть — на открытых площадках, как и весь парковый комплекс в целом. В частности, в открытых хранилищах размещена часть экспериментальных автомобилей ВАЗ, переданных в парковый комплекс в 2014 году. Автомобили при передаче находились в различном техническом состоянии: экспонаты, приведенные в удовлетворительное состояние, представлены в действующей экспозиции на территории крытого ангара, а образцы, требующие капитального ремонта (неукомплектованные экземпляры, пластиковые макеты и пр.) расположены на площадке ремонта и восстановления выставочных образцов», — говорят в музее.

Пресс-служба паркового комплекса подчеркивает, что сейчас ведется работа по созданию крытых хранилищ для организации запасников, куда и будут перемещены требующие реставрации экспонаты.

Часть экспонатов уже ожидают восстановления в крытых павильонах. Но многие еще коротают век под открытым небом

Таким образом, разгоравшийся было с подачи нечистых на руку журналистов скандал был, казалось бы, потушен. Однако пользователи в комментариях сравнивают фотографии разных лет и справедливо замечают, что некоторые экспонаты все же приходят в упадок, находясь в распоряжении музея: так, например, единственный прототип ВАЗ-2110-М4 с фарами от Chevrolet Niva за последний год лишился собственно фар, а также левых дверей.

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Так что «вандалы» в действительности оказались фейком, но администрации музея хочется пожелать как можно скорее наладить работу по сохранению редчайших образцов техники, среди которых ситикары Ока-2, седаны Силуэт и нескольких футуристичных концептов Lada, экспонировавшиеся в былые годы на крупнейших автосалонах мира.

Гражданин США собрал коллекцию из более чем тысячи раритетных машин, а после его ухода из жизни их выставили на аукцион.

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Фото: ВКонтакте / Город Тольятти