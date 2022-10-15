Уничтожение коллекции редких прототипов Lada оказалось фейком — журнал За рулем

Уничтожение коллекции редких прототипов Lada оказалось фейком

На самом деле, многие экспонаты действительно заслуживают лучшей судьбы и скорейшего перемещения в более комфортные условия, но никакого умышленного уничтожения не было.

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На неделе во многих автомобильных СМИ, тематических пабликах и просто в частных аккаунтах в соцсетях активно форсилась информация о том, что вандалы расхитили уникальную коллекцию экспонатов музея АВТОВАЗа. Фотографии, сделанные на территории Паркового комплекса истории техники им. К.Г. Сахарова в Тольятти, показывают машины, многие из которых действительно находятся в довольно плачевном состоянии.

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Вероятно, все началось вот с этого видео, в котором автор без какой-либо негативной окраски дает информацию об экспонатах, которые хранятся в открытой части музея. Но катализатором, вероятно, послужило название ролика. И некоторые СМИ, подхватив тему, начали раздувать историю с вандалами, расхищением и уничтожением.

Однако вскоре появилось опровержение того, что имело место какое-либо расхищение или уничтожение. Администрация комплекса заявила, что некоторые экспонаты поступают уже в поврежденном состоянии и затем реставрируются. Учитывая уникальность многих машин, провести реставрацию в короткие сроки попросту невозможно.

Уничтожение коллекции редких прототипов Lada оказалось фейкомОдин из основных павильонов, где уже отреставрированные машины выставляются для посетителей
Один из основных павильонов, где уже отреставрированные машины выставляются для посетителей

Часть наиболее ценных либо уже восстановленных выставочных экспонатов, переданных в коллекцию музея, находятся в крытых павильонах, часть — на открытых площадках, как и весь парковый комплекс в целом. В частности, в открытых хранилищах размещена часть экспериментальных автомобилей ВАЗ, переданных в парковый комплекс в 2014 году. Автомобили при передаче находились в различном техническом состоянии: экспонаты, приведенные в удовлетворительное состояние, представлены в действующей экспозиции на территории крытого ангара, а образцы, требующие капитального ремонта (неукомплектованные экземпляры, пластиковые макеты и пр.) расположены на площадке ремонта и восстановления выставочных образцов», — говорят в музее.

Пресс-служба паркового комплекса подчеркивает, что сейчас ведется работа по созданию крытых хранилищ для организации запасников, куда и будут перемещены требующие реставрации экспонаты.

Уничтожение коллекции редких прототипов Lada оказалось фейкомЧасть экспонатов уже ожидают восстановления в крытых павильонах. Но многие еще коротают век под открытым небом
Часть экспонатов уже ожидают восстановления в крытых павильонах. Но многие еще коротают век под открытым небом

Таким образом, разгоравшийся было с подачи нечистых на руку журналистов скандал был, казалось бы, потушен. Однако пользователи в комментариях сравнивают фотографии разных лет и справедливо замечают, что некоторые экспонаты все же приходят в упадок, находясь в распоряжении музея: так, например, единственный прототип ВАЗ-2110-М4 с фарами от Chevrolet Niva за последний год лишился собственно фар, а также левых дверей.

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Так что «вандалы» в действительности оказались фейком, но администрации музея хочется пожелать как можно скорее наладить работу по сохранению редчайших образцов техники, среди которых ситикары Ока-2, седаны Силуэт и нескольких футуристичных концептов Lada, экспонировавшиеся в былые годы на крупнейших автосалонах мира.

Фото: ВКонтакте / Город Тольятти

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