Огромная коллекция классических машин уйдет с молотка

Она включает в себя больше тысячи экземпляров, которые владелец собирал на протяжении всей жизни.

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По информации портала Аutoevolution.com, уникальную по своим размерам коллекцию собрал житель Соединённых Штатов. По некоторым оценкам, его коллекция считается самой большой в мире. Часть экземпляров автор выставлял в частном музее.

Особенность коллекции в том, что все автомобили — в идеальном состоянии. Большинство почти не использовались по назначению. Самый маленький пробег — у Chevrolet Corvette 1978 года, всего 8 километров. Владельцы отмечают, что в эту машину за всю историю её пребывания у коллекционера даже никто не садился.

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Самый старый экземпляр произведён ещё в начале ХХ века. Это Ford Model T 1910 года выпуска. Есть среди экспонатов достаточно распространённые модели. Но есть и уникальные экспонаты. Например, Dodge Challenger R/T 1971 года, в оригинальном и труднодоступном ярко-желтом цвете. Или редкий темно-коричневый кабриолет 1935 года выпуска и Studebaker Commander 1955 года выпуска с крутым капотом с жалюзи.

Решение распродать автомобили приняли родственники коллекционера после его ухода из жизни. Аукцион пройдёт в сентябре. Каждую машину будут продавать отдельно.

Кроме автомобилей коллекция включает в себя велосипеды, грузовики и множество игрушек. А также огромную свалку автомобильных деталей во дворе. До момента продажи музей продолжает функционировать и принимать посетителей.