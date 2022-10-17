Aurus начали поставлять в другие страны — журнал За рулем

Aurus начали поставлять в другие страны

Интересно, что лидер ОАЭ во время визита в Россию придвигался на премиальном российском автомобиле.

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Автомобили Aurus начали поставлять на экспорт, утверждает арабское издание Al Mayadeen. Aurus — российская марка, специализирующаяся на выпуске автомобилей класса люкс, первые экземпляры таких машин достались Президенту России.

СМИ обратили пристальное внимание на то, что во время визита главы Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Росссию тому предоставили для передвижения именно Aurus.

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Российский лидер, провожая гостя, обменялся с ним рукопожатием, и на прощание Путин помахал рукой севшему в Aurus шейху. Кадры с окончания встречи опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Aurus начали поставлять в другие страны

Возможно, это связано с недавним прибытием Aurus Senat в ОАЭ и в другие страны Персидского залива, предположило арабское издание.

Aurus Komendant снаружи украшен яркими хромированными элементами, имеет характерные 20-дюймовые колеса и усовершенствованную светотехнику, в которой применены новейшие светодиодные технологии для обеспечения отличного освещения.

Восхищаются роскошью

Особо арабское издание отмелило роскошь в салоне автомобиля: он украшен элементами из хрома и шпона дерева, а также получил удобные кожаные сиденья, оснащенные системами обогрева и охлаждения.

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Для пассажиров задних сидений установлены сенсорные экраны для просмотра фильмов и видеороликов, а задний ряд сидений снабжен изящными кнопками для управления системами кондиционирования и освещения и другими функциями автомобиля.

Компания Aurus о поставках за рубеж пока не сообщала, но глава Минпромторга Денис Мантуров ранее говорил о таких планах.


Фото: Depositphotos и скриншот с Телеграм-канала Павла Зарубина

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