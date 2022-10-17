Известно, где в России построят завод по выпуску литий-ионных тяговых аккумуляторов

Объем инвестиций в предприятие оценивают в сумму не менее 26 млрд рублей.

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В Калининградской области началось строительство первого в России завода литий-ионных аккумуляторов для электротранспорта. Его возводят рядом со стройплощадкой Балтийской атомной электростанции. С 2025 года предприятие будет обеспечивать батареями до 50 тыс. электромобилей в год, сообщает ТАСС.

Общая площадь территории завода составляет 23,6 га, площадь производственных корпусов — 135 тыс. кв. м. Здесь будет создано около 1,5 тыс. рабочих мест.

Проектная годовая мощность предприятия — 4 ГВт, при увеличении спроса на продукцию возможно доведение мощности производства до 14 ГВт. Завод также обеспечит накопителями энергии электросетевовое хозяйство и промышленные предприятия.

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Оператором проекта является компания «Рэнера» (входит в топливную компанию Росатома ТВЭЛ). Там отмечают, что изменение рыночных и геополитических условий повлияло на ускорение развития отрасли систем накопления энергии на российском рынке.

Эксперты прогнозируют к 2030 году высокий рост спроса на аккумуляторы для электромобилей. Предполагается, что к 2030 году в России произведут порядка 220 тыс. электрокаров.

Стандарт Евро-7, возможно, станет последним для ДВС.



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Фото: Правительство Калининградской области