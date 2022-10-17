Задачи, установленные на основании указа президента, выполнены, завил московский военный комиссар.

В столице объявили об окончании частичной мобилизации. Пункты сбора мобилизованных закрылись 17 октября 2022 года в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие.

Задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента и задания Министерства обороны Российской Федерации выполнены.

Явка по мобилизационным повесткам, разосланным по месту жительства и предприятиям, больше не требуется, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мобилизация стала огромным испытанием для тысяч московских семей, чьи отцы, мужья и сыновья сегодня идут в действующую армию. Тем не менее выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей», — написал мэр Москвы.

Мэр выразил благодарность москвичам.

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«Мы все волнуемся и переживаем за вашу судьбу, за трудности и опасности, которые вам предстоят и с которыми вы уже сталкиваетесь. Будем надеяться и молиться, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми. Вернулись с победой. Отстояли безопасность и независимость нашей страны».

О помощи

Он отметил, что столица продолжит оказывать содействие Минобороны в материально-техническом обеспечении. Вместе с руководством регионов, где проходят службу москвичи, столичные власти обязуются помогать улучшению быта в воинских частях.

За получением полного комплекса мер поддержки родственники мобилизованных могут обратиться в центр поддержки семей мобилизованных по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1 с 09:00 до 20:00. Кроме того, во всех флагманских офисах «Мои документы» принимают заявления на единовременную социальную помощь мобилизованным.

Тем временем в других регионах мобилизация продолжается. Могут ли мобилизовать, если гражданин лишен водительских прав? Ответ тут.



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Фото: Киселев Сергей/АГН «Москва»