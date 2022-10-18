Hyundai решает будущее своего завода в России: названы варианты

Завод может быть продан, но уход из России для корейского производителя будет крайне болезненным.

Материалы по теме Кто будет обслуживать машины Nissan после ухода бренда из России?

Руководство Hyundai Motor рассматривает будущее своего завода в России, носящего аббревиатуру ХММР — «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Среди возможных сценариев развития событий корейское издание Dong-a Ilbo со ссылкой на собственные источники называет продажу завода. Однако оговаривается, что с этим вариантом головной офис компании в Южной Корее не спешит.

Источник пишет, что корейскому руководству недавно был предоставлен отчет с анализом нынешнего положения бренда в России. В отчете, в частности, указывается, что российский дистрибьютор компании испытывает финансовые трудности из-за невозможности получения переводов из Кореи.

По данным издания, в начале 2022 года в России и на европейских рынках каждый месяц продавалось свыше 17 тысяч автомобилей, собранных на российском ХММР. В марте завод встал из-за дефицита комплектующих. Калининградский «Автотор» также более не производит машины Hyundai, напоминает источник. Меж тем, компании приходится тратиться на выплаты рабочим, налоги на содержание питерского завода и оплату счетов за воду и электроэнергию.

Вместе с тем, полностью оставлять российский рынок, распрощавшись с заводом, для Hyundai Motor крайне невыгодно, подчеркивает автор статьи. ХММР, запущенный в 2010 году, имеет проектную мощность в 200 000 автомобилей в год, причем это завод полного цикла. В 2016 году почетный председатель Hyundai Motor Group Чон Мон Гу заявил, что покидать Россию не следует, «даже если будут сложности».

В 2020-м компания выкупила стоящий завод GM в Санкт-Петербурге, однако расширение производства приостановилось с началом кризиса. Тем не менее до последнего времени Hyundai имела в РФ вторую по величине долю автомобильного рынка. Издание резюмирует: Hyundai Motor будет стараться удержаться в РФ как можно дольше.

Материалы по теме Российский завод Toyota переедет в Казахстан

Ясность может наступить в конце октября: 27–28 числа каждого месяца руководство ХММР обычно продлевало режим простоя, замечает «Русский автомобиль». Этот источник отмечает также, что на заводе началась консервация оборудования, а несколькими днями ранее с территории вывезли оставшиеся автомобиля, включая не до конца собранные, — всего около 1,5 тысячи машин.

А вот петербургский завод Nissan уже передан НАМИ и теперь будет выпускать китайские автомобили.

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Фото: Hyundai