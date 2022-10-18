Hyundai решает будущее своего завода в России: названы варианты

Руководство Hyundai Motor рассматривает будущее своего завода в России, носящего аббревиатуру ХММР — «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Среди возможных сценариев развития событий корейское издание Dong-a Ilbo со ссылкой на собственные источники называет продажу завода. Однако оговаривается, что с этим вариантом головной офис компании в Южной Корее не спешит.
Источник пишет, что корейскому руководству недавно был предоставлен отчет с анализом нынешнего положения бренда в России. В отчете, в частности, указывается, что российский дистрибьютор компании испытывает финансовые трудности из-за невозможности получения переводов из Кореи.
По данным издания, в начале 2022 года в России и на европейских рынках каждый месяц продавалось свыше 17 тысяч автомобилей, собранных на российском ХММР. В марте завод встал из-за дефицита комплектующих. Калининградский «Автотор» также более не производит машины Hyundai, напоминает источник. Меж тем, компании приходится тратиться на выплаты рабочим, налоги на содержание питерского завода и оплату счетов за воду и электроэнергию.
Вместе с тем, полностью оставлять российский рынок, распрощавшись с заводом, для Hyundai Motor крайне невыгодно, подчеркивает автор статьи. ХММР, запущенный в 2010 году, имеет проектную мощность в 200 000 автомобилей в год, причем это завод полного цикла. В 2016 году почетный председатель Hyundai Motor Group Чон Мон Гу заявил, что покидать Россию не следует, «даже если будут сложности».
В 2020-м компания выкупила стоящий завод GM в Санкт-Петербурге, однако расширение производства приостановилось с началом кризиса. Тем не менее до последнего времени Hyundai имела в РФ вторую по величине долю автомобильного рынка. Издание резюмирует: Hyundai Motor будет стараться удержаться в РФ как можно дольше.
Ясность может наступить в конце октября: 27–28 числа каждого месяца руководство ХММР обычно продлевало режим простоя, замечает «Русский автомобиль». Этот источник отмечает также, что на заводе началась консервация оборудования, а несколькими днями ранее с территории вывезли оставшиеся автомобиля, включая не до конца собранные, — всего около 1,5 тысячи машин.
- А вот петербургский завод Nissan уже передан НАМИ и теперь будет выпускать китайские автомобили.
- «За рулем» можно смотреть на RuTube.
Фото: Hyundai