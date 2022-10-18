Полиция задержала банду «борцов» с обочечниками

Хулиганы «учили» любителей ездить по обочине и провоцировали ДТП.

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В полицию Московской области обратился 39-летний мужчина, который сообщил, что на 76-м км автодороги М-2 «Крым» четыре неизвестных ему автомобиля, ехавшие в попутном направлении, создали ситуацию, которая привела к дорожно-транспортному происшествию с участием его иномарки. После остановки транспортных средств лихачи стали его избивать, сообщает МВД.Медиа.

Полицейские установили одного из участников группировки — им оказался 27-летний житель Чехова, который заключен под стражу.

Оказалось, что задержанный вместе с сообщниками с 2021 года регулярно провоцировали такие ситуации: создавали своеобразные ловушки для водителей, которые двигались по обочине, зажимали их машины, в результате чего происходило ДТП. Потом они устраивали драки, все это снимали на видео и выкладывали в соцсети. На одном из видеохостингов полицейские и обратили внимание на соответствующие материалы.

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Сейчас полиция ведет поиски сообщников и устанавливает другие эпизоды их самоуправной деятельности.

По данному факту Следственным отделом ОМВД России по городу Чехов возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее в СМИ появлялась информация о неких «охотниках на обочечников» — блогерах, провоцирующих аварии и конфликты с участием автомобилистов, пытающихся объехать пробки по обочинам.





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