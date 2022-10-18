В Германии торгуют российскими Нивами, несмотря на санкции

Цены ненамного выше российских, можно выбрать из нескольких комплектаций.

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Спрос на российские внедорожники Niva Legend в Европе продолжает быть усточивым, несмотря на санкции и возникающие в связи с ними всевозможные барьеры. Одна из небольших автоторговых компаний в Германии — AET Handels GmbH, основанная, как пишет Lada Niva Documentary, «в Бранденбургских землях бывшего ГДР», в начале октября получила в свое распоряжение целый автовоз с новыми Нивами.





Источник указывает, что прайсы на российские внедорожники в автосалоне этой компании стартуют с 15 тысяч евро, а у машин в богатых комплектациях достигают 21 тысячи евро.

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Это, по актуальному курсу, примерно от 935 тысяч до 1,3 млн рублей. Напомним, в России цены на Niva Legend начинаются от 809 тысяч рублей.

Стоит напомнить, что Евросоюз запретил ввоз продуктов машиностроения из России. Что, впрочем, не помешало очередному автовозу с Нивами оказаться на территории Германии.

Фото: ВКонтакте / Lada Niva Documentary