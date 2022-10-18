В Германии торгуют российскими Нивами, несмотря на санкции — журнал За рулем

В Германии торгуют российскими Нивами, несмотря на санкции

Цены ненамного выше российских, можно выбрать из нескольких комплектаций.

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Спрос на российские внедорожники Niva Legend в Европе продолжает быть усточивым, несмотря на санкции и возникающие в связи с ними всевозможные барьеры. Одна из небольших автоторговых компаний в Германии — AET Handels GmbH, основанная, как пишет Lada Niva Documentary, «в Бранденбургских землях бывшего ГДР», в начале октября получила в свое распоряжение целый автовоз с новыми Нивами.

В Германии торгуют российскими Нивами, несмотря на санкции

В Германии торгуют российскими Нивами, несмотря на санкции

В Германии торгуют российскими Нивами, несмотря на санкции


Источник указывает, что прайсы на российские внедорожники в автосалоне этой компании стартуют с 15 тысяч евро, а у машин в богатых комплектациях достигают 21 тысячи евро.

В Германии торгуют российскими Нивами, несмотря на санкции

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Это, по актуальному курсу, примерно от 935 тысяч до 1,3 млн рублей. Напомним, в России цены на Niva Legend начинаются от 809 тысяч рублей.

Стоит напомнить, что Евросоюз запретил ввоз продуктов машиностроения из России. Что, впрочем, не помешало очередному автовозу с Нивами оказаться на территории Германии.

Фото: ВКонтакте / Lada Niva Documentary

В Германии торгуют российскими Нивами, несмотря на санкции

Цены ненамного выше российских, можно выбрать из нескольких комплектаций.

В Германии торгуют российскими Нивами, несмотря на санкции — фото 1365888В Германии торгуют российскими Нивами, несмотря на санкции — фото 1365889В Германии торгуют российскими Нивами, несмотря на санкции — фото 1365890В Германии торгуют российскими Нивами, несмотря на санкции — фото 1365891В Германии торгуют российскими Нивами, несмотря на санкции
В Германии торгуют российскими Нивами, несмотря на санкции

Цены ненамного выше российских, можно выбрать из нескольких комплектаций.

В Германии торгуют российскими Нивами, несмотря на санкции — фото 1365888В Германии торгуют российскими Нивами, несмотря на санкции — фото 1365889В Германии торгуют российскими Нивами, несмотря на санкции — фото 1365891В Германии торгуют российскими Нивами, несмотря на санкции — фото 1365890В Германии торгуют российскими Нивами, несмотря на санкции
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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