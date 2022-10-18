Lada XRAY ушел в прошлое — что будет с обслуживанием и ремонтом? — журнал За рулем

Lada XRAY ушел в прошлое - что будет с обслуживанием и ремонтом?

Построенное на платформе Renault B0 семейство было снято с производства по причине дефицита импортных комплектующих.

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В сентябре 2022 года стало известно, что АВТОВАЗ не планирует восстанавливать производство семейства Lada XRAY после паузы, вызванной разрушением логистических цепочек в поставках комплектующих и, как следствие, возникшим на сборочном конвейере дефицитом. XRAY из всего модельного ряда Lada был локализован слабее всего.

Будут ли сложности с обслуживанием у тех, кто купил модель, снятую с производства?

Проблем с обслуживанием автомобилей Lada Xray у их владельцев не будет: гарантийное и постгарантийное обслуживание продолжится, несмотря на снятие модели с производства», — цитирует РИА «Новости» официального представителя АВТОВАЗа.

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В компании напомнили, что гарантия продолжает действовать для автомобилей, у которых гарантийный период еще не окончился, а постгарантийное обслуживание продолжается в течение всего срока службы товара.

Напомним, XRAY построен на платформе B0, родственные Logan и Sandero АВТОВАЗ перестал производить еще в мае, но строит планы на новую платформу Renault CMF-B.

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Отзывы о LADA XRAY (22)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Комфортная езда и полная начинка.

Недостатки:

Довольно высокая стоимость и разрыв с похожими вариантами от рено невелик. Пробку бензобака надо носить собой на кассу АЗС вместе со вставленным в нее откидным ключом т.к 2021г на машине с кучей электроники не сделали лючок от центрального замка) Диллеры обманывают и накручивают за установку защи...

Комментарий:

У меня новый xray 2021 (комплектация club) сломался на 3й день (400км пробег) после приезда из салона. 2ю неделю ждет замены сцепления за мой счёт у диллера т.к в 2021 начали ставить какой-то другой маховик к которому не подходит то сцепление что у них в наличии. Радует хотя бы быстрое реагирован...

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