Lada XRAY ушел в прошлое - что будет с обслуживанием и ремонтом?

Построенное на платформе Renault B0 семейство было снято с производства по причине дефицита импортных комплектующих.

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В сентябре 2022 года стало известно, что АВТОВАЗ не планирует восстанавливать производство семейства Lada XRAY после паузы, вызванной разрушением логистических цепочек в поставках комплектующих и, как следствие, возникшим на сборочном конвейере дефицитом. XRAY из всего модельного ряда Lada был локализован слабее всего.

Будут ли сложности с обслуживанием у тех, кто купил модель, снятую с производства?

Проблем с обслуживанием автомобилей Lada Xray у их владельцев не будет: гарантийное и постгарантийное обслуживание продолжится, несмотря на снятие модели с производства», — цитирует РИА «Новости» официального представителя АВТОВАЗа.

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В компании напомнили, что гарантия продолжает действовать для автомобилей, у которых гарантийный период еще не окончился, а постгарантийное обслуживание продолжается в течение всего срока службы товара.

Напомним, XRAY построен на платформе B0, родственные Logan и Sandero АВТОВАЗ перестал производить еще в мае, но строит планы на новую платформу Renault CMF-B.