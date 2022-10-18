Lada XRAY ушел в прошлое - что будет с обслуживанием и ремонтом?

В сентябре 2022 года стало известно, что АВТОВАЗ не планирует восстанавливать производство семейства Lada XRAY после паузы, вызванной разрушением логистических цепочек в поставках комплектующих и, как следствие, возникшим на сборочном конвейере дефицитом. XRAY из всего модельного ряда Lada был локализован слабее всего.
Будут ли сложности с обслуживанием у тех, кто купил модель, снятую с производства?
Проблем с обслуживанием автомобилей Lada Xray у их владельцев не будет: гарантийное и постгарантийное обслуживание продолжится, несмотря на снятие модели с производства», — цитирует РИА «Новости» официального представителя АВТОВАЗа.
В компании напомнили, что гарантия продолжает действовать для автомобилей, у которых гарантийный период еще не окончился, а постгарантийное обслуживание продолжается в течение всего срока службы товара.
Напомним, XRAY построен на платформе B0, родственные Logan и Sandero АВТОВАЗ перестал производить еще в мае, но строит планы на новую платформу Renault CMF-B.
- А также рассматривает возможность сборки на своих мощностях автомобилей других брендов.
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