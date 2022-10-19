Rolls-Royce с историей: на аукционе продадут автомобиль Фредди Меркьюри

Ценовые ожидания аукционисты не публикуют.

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На аукционе RM Sotheby's в Лондоне 5 ноября уйдет с молотка седан Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года выпуска. Автомобиль принадлежал фронтмену Queen Фредди Меркьюри с 1979 года до его смерти в 1991 году, после чего он перешел в пользование его сестры.

Скорее всего, сам Меркьюри этот седан не водил: принято считать, что он так и не получил водительского удостоверения. Вероятнее всего, певец передвигался на нем с водителем.