За что может оштрафовать ВАИ

ВАИ часто работает совместно с ГИБДД, но отвечает за совсем другие задачи. А гражданских машин это касается?

Материалы по теме Не остановился по требованию ВАИ: как накажут водителя

Небывалое количество автомобилей и мотоциклов Военной автоинспекции (ВАИ) на улицах и трассах породило множество вопросов у автомобилистов. На часть из них мы уже ответили в прошлой публикации по теме. Коснемся частного момента, вынесенного в заголовок.

Останавливать гражданские автомобили инспекторы ВАИ могут лишь в том случае, если машина не зарегистрирована в установленном порядке, то есть это транспорт без номеров или имеющий нарушения в регистрации, сообщает «Юридическая газета». Во всех остальных случаях останавливать вашу машину ВАИ не вправе.

Даже если вас остановил инспектор ВАИ, он не уполномочен выписывать штраф. Он может только передать в полицию данные, если заметит какие-либо нарушения.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС