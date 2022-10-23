За что может оштрафовать ВАИ

Небывалое количество автомобилей и мотоциклов Военной автоинспекции (ВАИ) на улицах и трассах породило множество вопросов у автомобилистов. На часть из них мы уже ответили в прошлой публикации по теме. Коснемся частного момента, вынесенного в заголовок.
Останавливать гражданские автомобили инспекторы ВАИ могут лишь в том случае, если машина не зарегистрирована в установленном порядке, то есть это транспорт без номеров или имеющий нарушения в регистрации, сообщает «Юридическая газета». Во всех остальных случаях останавливать вашу машину ВАИ не вправе.
Даже если вас остановил инспектор ВАИ, он не уполномочен выписывать штраф. Он может только передать в полицию данные, если заметит какие-либо нарушения.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС