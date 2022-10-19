Не остановился по требованию ВАИ: как накажут водителя

Права военной автоинспекции строго регламентированы.

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В последнее время многие отмечают появление на дорогах большого количества автомобилей и мотоциклов с черными номерными знаками — это Военная автоинспекция.

Но гражданские авто просто так остановить ВАИ не имеет права. Исключения составляют машины без номеров или транспорт, имеющий нарушения регистрационных действий.

Если все же частника остановят, то выписать ему какой-либо штраф у инспекторов полномочий нет. Аналогично никаких санкций не сможет ВАИ предъявить, если водитель проигнорировал и не остановился по требованию, пишет «Юридическая газета».

Фото: Министерство обороны Российской Федерации