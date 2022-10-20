Как надо убираться в машине? Вот что показал опрос

Только 4% ответивших ограничиваются вытряхиванием ковриков. Однако некоторые не удосуживаются сделать и этого…

Материалы по теме Не остановился по требованию ВАИ: как накажут водителя

Мы спросили у подписчиков «За рулем» в Viber, как они поддерживают чистоту в салоне автомобиля. В опросе приняло участие почти 3 тысячи человек. Около 10% респондентов лишь вытряхивают коврики и выкидывают мусор. Еще 14% заказывают чистку салона на мойке.

«За рулем» в Viber — подписаться!

Более многочисленная группа, составляющая 18%, — это те, кто вместе с очисткой ковриков не пренебрегает влажной уборкой, протирая поверхности интерьера. А большинство наших читателей — более половины! — помимо этого используют при уборке салона пылесос.