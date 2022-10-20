В каждом из пяти классов ожидается борьба. Фавориты отстаивают позиции, быстрые новички на интересной технике висят на заднем антикрыле!

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В грядущее воскресенье 23 октября на Сочинском автодроме пройдет финал российской серии Russian Endurance Challenge-2022 — гонка REC Sochi Autodrom 4h. Зрителей ждет борьба в пяти классах: Спортпрототип CN, Спортпрототип CN 1.6, GT Pro, GT Light и GT. В последнем, кстати, ожидается премьера — уникальная машина Marussia B2 команды NRG MOTORSPORT (№ 2, пилоты Никита Никитин, Михаил Михин и Алексей Крылов). Напомним, что в классе GT Pro гоняется Marussia B1 GT.

Чемпионство в GT Pro может достаться лидерам абсолютного зачета Capital Racing Team (Mercedes GT3 № 13, пилоты Денис Ременяко и Михаил Алешин), но они в финале участия не примут. А конкурентов хоть отбавляй: KTM Racing Team (KTM X-BOW №71, пилоты Андрей Гончаров и Андрей Масленников), Yadro Motorsport (Mercedes GT3 № 48, пилоты Сергей Столяров, Ринат Салихов), IY Engineering (Marussia B1 GT № 7, пилоты Виталий Ларионов, Михаэль Белов) и Spora GT (Porsche GT3 Club № 23, Алексей Дудукало, Cергей Титаренко). Какие имена, какая техника!

Еще один претендент на лидерство в абсолюте — участник класса CN экипаж 26 команды G-Drive Racing на элегантном Ligier G-Drive 01, пилоты Роман Русинов и Сергей Афанасьев. А в зачете CN 1.6 ожидается острая дуэль между двумя «шорткатами»: лидером зачета экипажем № 44 (Татьяна Добрынина, Вадим Верещагин, Иван Пугачев, Александр Дударев) и экипажем № 21 (Михаил Лобода, Кирилл Киракозов).

В самом массовом классе GT — новички Spora GT на Toyota Supra под № 41, это Александр Вартанян, Станислав Аксенов, Антон Девякович. Борьбу продолжит обновленный экипаж APRTeam (пилоты Марат Хайров, Олег Семенов), выступающий под номером 98 на BMW M4 в яркой исторической оклейке. Примут участие уже известные по прошлым этапам Chev Team и Shonx racing.

Из других новостей серии: в Сочи на старт впервые выйдут два прототипа Legends-Evo. Также ожидаются Mitjet команды YAKHNICH DРАЙВ (№ 81) и BMW E92 команды Classic Car Racing (№ 92).

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Старт гонке будет дан в 14:00 по московскому времени, финиш — в 18.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале Старт ТВ, а также в сообществе Росгонки во ВКонтакте. Вход на автодром для зрителей — свободный!

Предыдущий этап в Москве был дождевым — самое время вспомнить, как это было.

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Фото: Russian Endurance Challenge