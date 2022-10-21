Названа сумма долга, при которой могут арестовать машину

Для «вылавливания» злостных неплательщиков организуют рейды на дорогах.

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Обратить взыскание на имущество должника можно при сумме задолженности от трех тысяч рублей. Но, как правило, за такие долги судебные приставы жесткое наказание не применяют.

Арестовать машину могут при долгах (в том числе по штрафам ГИБДД) на 50–100 тысяч рублей, выяснил автоюрист Сергей Радько. Он исходит из собственного адвокатского опыта и предупреждает, что «охоту» за злостными неплательщиками судебные приставы вместе с ГИБДД организовывают прямо на дорогах во время совместных рейдов.

«Автомобиль либо забирают, либо отдают под сохранную расписку с требованием добровольно оплатить долг в течение 5–10 дней. В противном случае машина может быть выставлена на торги», — рассказал эксперт Газета.ru.

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