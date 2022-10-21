Как выбрать подержанные шины, чтобы езда была безопасной

Эксперт советует воздержаться от покупки китайской б/у резины.

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За последний год шины подорожали настолько сильно, что купить новые может позволить себе далеко не каждый автолюбитель. Если же старые покрышки пришли в состояние «только выкинуть», то можно переобуть автомобиль в резину б/у.

Эксперт Сергей Мишин при выборе подержанных шин в первую очередь советует обращать внимание на корд и протектор. На зимних покрышках глубина протектора должна быть не менее 4 мм, а у летних — не менее 3 мм.

Также следует проверить наличие на шинах порезов и возможных скрытых повреждений. Необходимо оценить, насколько они ремонтопригодны и влияют ли на безопасность езды.

«Стоит воздержаться от покупки резины китайских марок, поскольку за низкой ценой в их случае скрываются такое же качество и слабые характеристики», — резюмировал эксперт в беседе с Газета.ru.