Chery готовит конкурента Ниве? Первые фото и данные

Внешность отсылает к недавно представленному в Китае рамному гиганту Jetour T-1, но эта машина гораздо компактнее — чуть крупнее Niva Travel.

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В китайских соцсетях вирусится фотография, на которой, согласно имеющимся данным, концепт нового внедорожника Chery.

Обводы кузова совсем нетипичные для бренда — вероятно, в Chery вдохновились успехами линейки Tank от конкурентов из Great Wall. Кстати, Tank 500 только что получил российский ценник.

Появится ли в России изображенный на рендере SUV — вопрос сложный, но, учитывая активноcть марки в РФ, вероятность этого высока. Как сообщают «Китайские автомобили», габаритная длина модели составляет 4200 мм — то есть на 118 мм короче, чем нынешний Chery Tiggo, и на 100 мм длиннее, чем Niva Travel.

При этом начинка, скорее всего, будет полностью электрической. А структура кузова — сложной комбинацией стали и алюминия, и такая архитектура в дальнейшем станет характерной для всех моделей Chery и Exeed.

Фото: «За рулем», соцсети