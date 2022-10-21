Chery готовит конкурента Ниве? Первые фото и данные — журнал За рулем

Chery готовит конкурента Ниве? Первые фото и данные

Внешность отсылает к недавно представленному в Китае рамному гиганту Jetour T-1, но эта машина гораздо компактнее — чуть крупнее Niva Travel.

Материалы по теме
Китайцы хотят продавать авто в России без посредников

В китайских соцсетях вирусится фотография, на которой, согласно имеющимся данным, концепт нового внедорожника Chery.

Обводы кузова совсем нетипичные для бренда — вероятно, в Chery вдохновились успехами линейки Tank от конкурентов из Great Wall. Кстати, Tank 500 только что получил российский ценник.

Появится ли в России изображенный на рендере SUV — вопрос сложный, но, учитывая активноcть марки в РФ, вероятность этого высока. Как сообщают «Китайские автомобили», габаритная длина модели составляет 4200 мм — то есть на 118 мм короче, чем нынешний Chery Tiggo, и на 100 мм длиннее, чем Niva Travel.

При этом начинка, скорее всего, будет полностью электрической. А структура кузова — сложной комбинацией стали и алюминия, и такая архитектура в дальнейшем станет характерной для всех моделей Chery и Exeed.

Chery готовит конкурента Ниве? Первые фото и данные

Фото: «За рулем», соцсети

Наше новое видео
Под звон бутылок: тест самого душевного автобуса ЛиАЗ-677
Сборка началась! 4 важных факта о новом российском автозаводе
226 л.с., 4WD, от 3,6 млн рублей — еще один крутой кроссовер из Китая

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров394
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: