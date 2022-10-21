Chery готовит конкурента Ниве? Первые фото и данные

В китайских соцсетях вирусится фотография, на которой, согласно имеющимся данным, концепт нового внедорожника Chery.
Обводы кузова совсем нетипичные для бренда — вероятно, в Chery вдохновились успехами линейки Tank от конкурентов из Great Wall. Кстати, Tank 500 только что получил российский ценник.
Появится ли в России изображенный на рендере SUV — вопрос сложный, но, учитывая активноcть марки в РФ, вероятность этого высока. Как сообщают «Китайские автомобили», габаритная длина модели составляет 4200 мм — то есть на 118 мм короче, чем нынешний Chery Tiggo, и на 100 мм длиннее, чем Niva Travel.
При этом начинка, скорее всего, будет полностью электрической. А структура кузова — сложной комбинацией стали и алюминия, и такая архитектура в дальнейшем станет характерной для всех моделей Chery и Exeed.
Фото: «За рулем», соцсети