Она сделана на базе проверенного европейского автомобиля, но оснащена на современный манер.

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В Иране состоялась премьера нового автомобиля от компании Iran Khodro — хэтчбека TF21. В его основе — хорошо зарекомендовавший себя «француз» Peugeot 206.

Но это не совсем хэтчбек, и условно его можно считать кроссовером благодаря тому, что компания внесла в платформу несколько важных изменений.

Другая хорошая новость — модель получила 1,6-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 110 л.с. Помимо механической 5-ступенчатой коробки можно будет выбрать и 6-ступенчатый автомат (а не 4-ступенчатый, которым оснащалась модель 206, как можно было бы ожидать).

Оснащение бюджетного Iran Khodro TF21 хорошее. Помимо системы ABS будет и система курсовой устойчивости, а также система контроля давления воздуха в шинах, датчики света, дождя и многое другое. Всего предусматривается три уровня комплектации.

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Плохая новость — производство Iran Khodro TF21 не начнется до сентября следующего года. Но к этому времени иранский автопром уже должен выйти на российский рынок, в том числе и компания Iran Khodro.

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Фото: Khodrobank.com, President.ir