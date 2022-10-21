Как в Германии тюнингуют российскую Ниву (видео)

В очередной раз объектом внимания становится продукция компании Zubr - у ребят довольно своеобразный взгляд на российскую технику.

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Тюнинг-ателье Zubr из Германии представило свое очередное творение. Впервые мастера компании решили взяться за доработку длиннобазного внедорожника — и получилось здорово/ D видео, опубликованном ресурсом Lada Niva Documentary, смущает только аляповатая красная звезда на решетке вместо традиционной ладьи.

Отметим, что Нивы от компании Zubr регулярно попадают на радары российских СМИ — это весьма яркие, но недешевые машины: одна из них даже стала самой дорогой Нивой в истории.

Скриншот с видео YouTube