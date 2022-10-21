Как в Германии тюнингуют российскую Ниву (видео)

Материалы по темеКитайцы хотят продавать авто в России без посредников
Тюнинг-ателье Zubr из Германии представило свое очередное творение. Впервые мастера компании решили взяться за доработку длиннобазного внедорожника — и получилось здорово/ D видео, опубликованном ресурсом Lada Niva Documentary, смущает только аляповатая красная звезда на решетке вместо традиционной ладьи.
Отметим, что Нивы от компании Zubr регулярно попадают на радары российских СМИ — это весьма яркие, но недешевые машины: одна из них даже стала самой дорогой Нивой в истории.
Скриншот с видео YouTube