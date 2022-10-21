Как в Германии тюнингуют российскую Ниву (видео) — журнал За рулем

Как в Германии тюнингуют российскую Ниву (видео)

В очередной раз объектом внимания становится продукция компании Zubr - у ребят довольно своеобразный взгляд на российскую технику.

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Тюнинг-ателье Zubr из Германии представило свое очередное творение. Впервые мастера компании решили взяться за доработку длиннобазного внедорожника — и получилось здорово/ D видео, опубликованном ресурсом Lada Niva Documentary, смущает только аляповатая красная звезда на решетке вместо традиционной ладьи.

Отметим, что Нивы от компании Zubr регулярно попадают на радары российских СМИ — это весьма яркие, но недешевые машины: одна из них даже стала самой дорогой Нивой в истории.

Как в Германии тюнингуют российскую Ниву (видео)

Скриншот с видео YouTube

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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