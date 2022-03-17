Нива получила специальную «оранжевую» версию

Главное отличие всех машин - защитное покрытие кузова яркого цвета. Среди вариантов есть трехдверки, пятидверки и даже пикап.

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Серия автомобилей Niva Legend в специальном исполнении Orange была выпущена компанией Zubr Concept. Офис компании находится в Германии и специализируется на доработке российских внедорожников для местного рынка. Ресурс Lada Niva Documentary, публикуя фотографии, полученные от представителей компании, датирует съемку 10 марта текущего года.

На фотографиях — четыре Нивы, запечатленные около корпуса Zubr Concept. Три автомобиля — это трехдверные внедорожники, у двух из них имеются «кенгурятники» на передних бамперах (одна и этих машин снабжена багажной системой на крыше), а третья переоборудована в пикап. Четвертый автомобиль — пятидверная Niva Legend Urban с автобоксом на крыше.

Но главное отличие всех машин — защитное покрытие кузова типа «раптор» или «аллигатор». Основной цвет — оранжевый, дополненный черными акцентами. Как можно заметить, составом покрыты и пластиковые детали — например, нестандартная облицовка фар у пикапа или бампер у пятидверной Урбан-версии.

В начинку автомобилей указанная компания обычно серьезно не вмешивается — по крайней мере, силовой агрегат, как правило, остается стандартным.

Творения Zubr Concept получаются недешевыми — одно из них даже было названо самой дорогой Нивой в истории.

«За рулем» можно смотреть в YouTube.

Фото: ВКонтакте / Lada Niva Documentary