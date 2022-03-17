Нива получила специальную «оранжевую» версию — журнал За рулем

Нива получила специальную «оранжевую» версию

Главное отличие всех машин - защитное покрытие кузова яркого цвета. Среди вариантов есть трехдверки, пятидверки и даже пикап.

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Супер-Нива из Германии: все подробности

Серия автомобилей Niva Legend в специальном исполнении Orange была выпущена компанией Zubr Concept. Офис компании находится в Германии и специализируется на доработке российских внедорожников для местного рынка. Ресурс Lada Niva Documentary, публикуя фотографии, полученные от представителей компании, датирует съемку 10 марта текущего года.

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На фотографиях — четыре Нивы, запечатленные около корпуса Zubr Concept. Три автомобиля — это трехдверные внедорожники, у двух из них имеются «кенгурятники» на передних бамперах (одна и этих машин снабжена багажной системой на крыше), а третья переоборудована в пикап. Четвертый автомобиль — пятидверная Niva Legend Urban с автобоксом на крыше.

Нива получила специальную «оранжевую» версию

Но главное отличие всех машин — защитное покрытие кузова типа «раптор» или «аллигатор». Основной цвет — оранжевый, дополненный черными акцентами. Как можно заметить, составом покрыты и пластиковые детали — например, нестандартная облицовка фар у пикапа или бампер у пятидверной Урбан-версии.

Нива получила специальную «оранжевую» версию

Нива получила специальную «оранжевую» версию

Нива получила специальную «оранжевую» версию

В начинку автомобилей указанная компания обычно серьезно не вмешивается — по крайней мере, силовой агрегат, как правило, остается стандартным.

Фото: ВКонтакте / Lada Niva Documentary

Нива получила специальную «оранжевую» версию

Главное отличие всех машин — защитное покрытие кузова яркого цвета. Среди вариантов есть трехдверки, пятидверки и даже пикап.

Нива получила специальную «оранжевую» версию — фото 1320992Нива получила специальную «оранжевую» версию — фото 1320989Нива получила специальную «оранжевую» версию — фото 1320990Нива получила специальную «оранжевую» версию — фото 1320991Нива получила специальную «оранжевую» версию
Нива получила специальную «оранжевую» версию

Главное отличие всех машин — защитное покрытие кузова яркого цвета. Среди вариантов есть трехдверки, пятидверки и даже пикап.

Нива получила специальную «оранжевую» версию — фото 1320990Нива получила специальную «оранжевую» версию — фото 1320989Нива получила специальную «оранжевую» версию — фото 1320992Нива получила специальную «оранжевую» версию — фото 1320991Нива получила специальную «оранжевую» версию
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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