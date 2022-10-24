Индийские автопроизводители выйдут на российский рынок в ближайшее время

Индийские автопроизводители хотят расширить присутствие на российском рынке, сейчас они оценивают конъюнктуру, заявил президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги.
«Они сейчас изучают рынок. Например, Махиндра (Mahindra Group) — они уже присутствуют на рынке в регионе с тракторами и другой сельскохозяйственной техникой, так что они уже торгуют с Россией и соседними странами», — сказал он агентству РИА Новости в кулуарах форума «Сделано в России».
Такие возможности есть, вопрос сейчас обсуждается, но когда это может произойти, пока сказать сложно, добавил он.
Автопромышленность Индии одна из самых быстро растущих отраслей экономики. Производство легковых и коммерческих авто в стране является шестым по величине в мире. Здесь есть собственное производство легковых автомобилей, которое представлено марками: Chinkara Motors, Hindustan Motors, ICM, Mahindra, Premier Automobiles Limited, San Motors и Tata Motors.
В России наиболее известны два бренда: Mahindra и Tata Motors. Не все модели на слуху, а между тем, только у бренда Махиндра помимо коммерческой техники в линейке присутствуют 8 кроссоверов, а в линейке Tata — 16 моделей легковых авто различных типов.
Кроме того, в стране собирают машины и иностранные автопроизводители, такие как BMW, Mercedes-Benz, Fiat, Ford, GM, Honda, Land Rover, Hyundai, Nissan, Mitsubishi, Toyota, VW и т.д.
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