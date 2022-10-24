Индийские автопроизводители выйдут на российский рынок в ближайшее время

Речь о рынке легковых авто, потому что на рынке сельхозтехники они уже присутствуют.

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Индийские автопроизводители хотят расширить присутствие на российском рынке, сейчас они оценивают конъюнктуру, заявил президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги.

«Они сейчас изучают рынок. Например, Махиндра (Mahindra Group) — они уже присутствуют на рынке в регионе с тракторами и другой сельскохозяйственной техникой, так что они уже торгуют с Россией и соседними странами», — сказал он агентству РИА Новости в кулуарах форума «Сделано в России».



Такие возможности есть, вопрос сейчас обсуждается, но когда это может произойти, пока сказать сложно, добавил он.

Автопромышленность Индии одна из самых быстро растущих отраслей экономики. Производство легковых и коммерческих авто в стране является шестым по величине в мире. Здесь есть собственное производство легковых автомобилей, которое представлено марками: Chinkara Motors, Hindustan Motors, ICM, Mahindra, Premier Automobiles Limited, San Motors и Tata Motors.

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В России наиболее известны два бренда: Mahindra и Tata Motors. Не все модели на слуху, а между тем, только у бренда Махиндра помимо коммерческой техники в линейке присутствуют 8 кроссоверов, а в линейке Tata — 16 моделей легковых авто различных типов.

Кроме того, в стране собирают машины и иностранные автопроизводители, такие как BMW, Mercedes-Benz, Fiat, Ford, GM, Honda, Land Rover, Hyundai, Nissan, Mitsubishi, Toyota, VW и т.д.

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