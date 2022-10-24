Желающим переехать в Тольятти и работать на АВТОВАЗе заплатят почти по 200 тысяч рублей

Сумма будет выплачиваться как премия — ежемесячно или ежеквартально.

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АВТОВАЗ будет привлекать к работе иногородних сотрудников. Речь идет об участии автогиганта в пилотном проекте Минтруда по повышению мобильности трудовых ресурсов. О том, что АВТОВАЗ станет одним из участников этого проекта, СМИ региона сообщали еще в сентябре.

За переезд в Тольятти и устройство на завод каждый новый сотрудник может рассчитывать на 12 МРОТ, выделяемых из федерального бюджета, что составляет более 183 тысяч рублей, пишет «Нетипичный АВТОВАЗ». Пресс-служба АВТОВАЗа на запрос «За рулем» не подтвердила, но и не опровергла данную информацию. Источник пишет, что сумма будет выплачиваться не единовременно, а ежемесячно или ежеквартально.

В конце сентября АВТОВАЗ объявлял массовый прием на работу, но к данному моменту уже остановил его.

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