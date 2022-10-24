Что поменяется для водителей в регионах с повышенной готовности

ГИБДД сфокусируется на досмотрах, проверке документов и подозрительных автомобилях.

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В условиях режима повышенной готовности, введенного в некоторых регионах России, более пристальное внимание будет уделяться и автомобилям.

Как предполагает независимый юридический консультант Валентин Ильинов, в таких регионах будут выставлять дополнительные посты ГИБДД и будет больше досмотровых мероприятий.

Инспекторы также будут иметь право при необходимости ограничивать движение на некоторых участках дорог, например, на пограничных.

Эксперт не исключил, что контроль за мелкими нарушениями ПДД будет снижен, тогда как весь фокус внимания переключится на проверку документов и подозрительных автомобилей, пишет РБК.

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»