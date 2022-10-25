Анонсированы новые модели Lada

Уже скоро линейка автомобилей АВТОВАЗа начнет меняться.

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О том, что в 2024 году на конвейерах АВТОВАЗа начнут собирать автомобили Lada нового семейства, рассказал руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Он сообщил, что в конструкторском бюро предприятия возобновились работы над ранее приостановленными проектами. Все они находятся на разных стадиях готовности, но ждать новые автомобили долго не придется.

То есть, в ближайшее время появится семейство компактных автомобилей, новый кроссовер и модель, которая придет на смену Lada Vesta.

«АВТОВАЗ сейчас возобновляет работы над новыми проектами на платформе Lada Vesta — она отлично подходит для кроссовера. Он встанет на конвейер в 2025 г. А в 2024-м появится новое семейство компактных машин — этот проект уже в высокой стадии готовности, — рассказал Чемезов в интервью „Ведомостям“. — В 2024-м ждем новую модель. Это будет автомобиль, схожий по типоразмеру с Lada Vesta. Три варианта кузова: седан, универсал и универсал в версии Cross».

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Известно, что семейство компактных автомобилей будет построено на новой платформе разработки АВТОВАЗа.

Ранее мы писали о новой программе «Автокомпоненты», которую Минпромторг запустил совместно с Фондом развития промышленности (ФРП). В ходе нее будет решена (и уже решается) проблема нехватки комплектующих и запчастей для АВТОВАЗа и других предприятий.

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