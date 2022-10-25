Глава завода Haval рассказал, почему часть машин приходится привозить из Китая — журнал За рулем

Глава завода Haval рассказал, почему часть машин приходится привозить из Китая

Наиболее массовая модель китайского бренда в России — Jolion, отметил Андрей Акифьев.

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Запасы машин позволяют дилерам продавать столько, сколько требует рынок, жалоб на нехватку моделей нет, рассказал в интервью «Коммерсанту» директор Haval Андрей Акифьев. Однако из-за большого спроса сильно вымываются доступные комплектации.

Так произошло с моделью Jolion, на которую резко вырос спрос. Поэтому компания вынуждена предпринимать усилия, чтобы покрыть дефицит.

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Недавно Haval получил одобрение транспортного средства (ОТТС) с указанием выпуска в Китае моделей Jolion и Dargo. Нехватку локального производства из-за увеличенного спроса компания компенсирует импортом.

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Акифьев пояснил, что порой быстрее привезти готовые машины, чем решать вопросы планирования по сборке и поставке компонентов. Спрос угадать удается не всегда, а этап планирования довольно длительный.

Он также отметил, что дефицит компонентов сохраняется и сейчас. И иногда компании приходится решать: «потратить время, собрать и поставить компоненты или произвести машину плюс-минус в той же комплектации».

  • Китайские автокомпании пытаются завоевать покупателя не только интересными новинками, но и сервисом. Да и качество машин стало гораздо лучше — об этом мы рассказали тут.
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Haval

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