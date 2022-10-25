Сколько времени надо прогревать машину в холода — журнал За рулем

Сколько времени надо прогревать машину в холода

Для защиты коробки передач от преждевременной поломки делать это надо обязательно.

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Греть или не греть — таким вопросом автомобилисты задаются каждый раз, когда температура опускается ниже нулевой отметки. Руководитель общественного движения «Автомобильный союз» и автоэксперт Сергей Канаев уверен, что прогревать мотор перед поездкой следует в обязательном порядке.

Он отметил, что в Центральной полосе России машине с механической коробкой передач для прогрева будет достаточно двух минут после запуска двигателя. А вот машине, оснащенной АКП, на это потребуется как минимум пять минут.

«А если температура ниже минус десяти, тогда дополнительные три градуса прибавляют по одной минуте разогрева. Несложно посчитать, что если на улице минус 30 Со, тогда коробку-автомат нужно прогревать 10 минут, а механику — 7 минут», — цитирует автоэксперта iReactor.

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