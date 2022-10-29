Назван единственный способ сделать страховку от угона дешевле

Зависит ли стоимость каско от того, где вы оставляете автомобиль? Специалисты дают однозначный ответ.

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Распространенное суждение о том, что при гаражном хранении автомобиля снижаются расходы владельца при оформлении полиса каско, оказалось мифом.

Как рассказали специалисты страховой компании «Согласие», достоверно выявить частоту угонов в зависимости от местонахождения автомобилей невозможно, так как для этого нужно было бы сосчитать, сколько машин в регионах РФ размещаются во дворах, сколько — в гаражах, а сколько — на охраняемых парковках.

Соответственно, нельзя вычислить и степень риска по этому параметру — и поэтому на ценообразовании полиса никак не сказывается то, где страхователь оставляет авто.

Единственное, что действительно влияет на стоимость каско, — это наличие противоугонной системы. Ее установка снижает стоимость страхования от угона в пакете каско от 40% до 90%, в зависимости от качества системы.

Пример для Lexus LX 570*: тариф по каско — 8%, из которых 6% — страхование от кражи, 2% — от ущерба. При установке противоугонной системы коэффициент может быть снижен с 6% до 2,4%. Тогда цена полиса рассчитывается исходя не из 8%, а из 4,4% — и это сокращает стоимость каско почти в два раза.

* по данным компании, модель пользуется популярностью у угонщиков

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