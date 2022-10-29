Можно, но осторожно: как правильно хранить бензин

Сроков годности у герметично закрытого бензина нет.

Если есть необходимость запастись бензином, то делать это нужно соблюдая определенные правила.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предупредил, что самое главное — правильно выбрать емкость для хранения.

К примеру, пластиковая тара для этого не подходит: бензин является растворителем, и если емкость растворится полностью и топливо вытечет, возникнет риск возгорания.

Бензин в герметично закрытой емкости может храниться длительное время. Если же емкость негерметична, топливо испарится.

«Также нужно помнить, что если в металлической емкости есть хотя бы минимальная ржавчина, то потом она может попасть в топливную систему автомобиля», — подчеркнул автоэксперт в беседе с радио Sputnik.

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